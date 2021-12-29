Настя Каменских, Леся Никитюк, Лобода и другие: топ-7 горячих домашних образов украинских звезд

Длительное сидение дома, к которому принудил нас в свое время карантин, имеет и свои плюсы. Из офисов мы переместились в домашнюю атмосферу и поняли, что проводить все время в спортивных штанах и худи больше не сможем. И самое главное – привычка одеваться стильно и соблазнительно осталась с нами и после снятия ограничений.

Такой тренд демонстрируют на просторах сети и многие украинские знаменитости. Предлагаем полюбоваться самыми эффектными нарядами звезд, которые они носят дома.

Пожалуй, никогда еще мы так много внимания не уделяли своему домашнему облику, как за последние пару лет. Гардеробы сразу пополнились не только комфортными, но и стильными вещами. А желание выглядеть соблазнительно вылилось в покупку шелковых пижам, рубашек и комбинаций.

Многие украинские знаменитости и звезды сети стали не только покупать, но и продавать костюмы. А также активно демонстрировать свои "горячие" домашние образы. Мы выбрали самые эффектные.

Свободный свитшот с принтом и шорты сделали певицу юной и очаровательной (фото: instagram.com/kamenskux)

Надя Дорофеева сочетает кружевное белье и спортивные брюки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Маша Ефросинина выпустила линию соблазнительных пижам (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Леся Никитюк решила добавить образу горячую нотку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Светлана Лобода предпочитает хищный принт (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Наталья Могилевская остается стильной даже на кухне (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кристина Остапчук регулярно разбавляет домашние образы соблазнительными нарядами (фото: instagram.com/kristygor)