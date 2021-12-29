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Настя Каменских, Леся Никитюк, Лобода и другие: топ-7 горячих домашних образов украинских звезд

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 19:19
Настя Каменских, Леся Никитюк, Лобода и другие: топ-7 горячих домашних образов украинских звезд Украинские звезды в горячих домашних образах (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Длительное сидение дома, к которому принудил нас в свое время карантин, имеет и свои плюсы. Из офисов мы переместились в домашнюю атмосферу и поняли, что проводить все время в спортивных штанах и худи больше не сможем. И самое главное – привычка одеваться стильно и соблазнительно осталась с нами и после снятия ограничений.

Такой тренд демонстрируют на просторах сети и многие украинские знаменитости. Предлагаем полюбоваться самыми эффектными нарядами звезд, которые они носят дома.

Пожалуй, никогда еще мы так много внимания не уделяли своему домашнему облику, как за последние пару лет. Гардеробы сразу пополнились не только комфортными, но и стильными вещами. А желание выглядеть соблазнительно вылилось в покупку шелковых пижам, рубашек и комбинаций.

Многие украинские знаменитости и звезды сети стали не только покупать, но и продавать костюмы. А также активно демонстрировать свои "горячие" домашние образы. Мы выбрали самые эффектные.

Настя Каменских, Леся Никитюк, Лобода и другие: топ-7 горячих домашних образов украинских звездСвободный свитшот с принтом и шорты сделали певицу юной и очаровательной (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских, Леся Никитюк, Лобода и другие: топ-7 горячих домашних образов украинских звездНадя Дорофеева сочетает кружевное белье и спортивные брюки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Настя Каменских, Леся Никитюк, Лобода и другие: топ-7 горячих домашних образов украинских звезд

Маша Ефросинина выпустила линию соблазнительных пижам (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Настя Каменских, Леся Никитюк, Лобода и другие: топ-7 горячих домашних образов украинских звездЛеся Никитюк решила добавить образу горячую нотку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Настя Каменских, Леся Никитюк, Лобода и другие: топ-7 горячих домашних образов украинских звезд

Светлана Лобода предпочитает хищный принт (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Настя Каменских, Леся Никитюк, Лобода и другие: топ-7 горячих домашних образов украинских звездНаталья Могилевская остается стильной даже на кухне (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Настя Каменских, Леся Никитюк, Лобода и другие: топ-7 горячих домашних образов украинских звезд

Кристина Остапчук регулярно разбавляет домашние образы соблазнительными нарядами (фото: instagram.com/kristygor)

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