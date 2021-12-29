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Настя Каменських, Леся Нікітюк, Лобода та інші: топ-7 гарячих домашніх образів українських зірок

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Середа 29 грудня 2021 19:19
Настя Каменських, Леся Нікітюк, Лобода та інші: топ-7 гарячих домашніх образів українських зірок Українські зірки в гарячих домашніх образах (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Тривале сидіння вдома, до якого примусив нас свого часу карантин, має і свої плюси. З офісів ми перемістилися в домашню атмосферу і зрозуміли, що проводити весь час в спортивних штанях і худі більше не зможемо. І найголовніше – звичка одягатися стильно і спокусливо залишилася з нами і після зняття обмежень.

Такий тренд демонструють на просторах мережі й багато українських знаменитостей. Пропонуємо помилуватися найефектнішими вбраннями зірок, які вони носять вдома.

Мабуть, ніколи ще ми так багато уваги не приділяли своєму домашньому вигляду, як за останні пару років. Гардероби відразу поповнилися не тільки комфортними, але і стильними речами. А бажання виглядати спокусливо вилилося в покупку шовкових піжам, сорочок і комбінацій.

Багато українських знаменитостей і зірок мережі стали не тільки купувати, але і продавати костюми. А також активно демонструвати свої "гарячі" домашні образи. Ми вибрали найефектніші.

Настя Каменських, Леся Нікітюк, Лобода та інші: топ-7 гарячих домашніх образів українських зірокВільний світшот з принтом і шорти зробили співачку юною і чарівною (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських, Леся Нікітюк, Лобода та інші: топ-7 гарячих домашніх образів українських зірокНадя Дорофєєва поєднує мереживну білизну і спортивні штани (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Настя Каменських, Леся Нікітюк, Лобода та інші: топ-7 гарячих домашніх образів українських зірок

Маша Єфросиніна випустила лінію спокусливих піжам (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Настя Каменських, Леся Нікітюк, Лобода та інші: топ-7 гарячих домашніх образів українських зірокЛеся Нікітюк вирішила додати образу гарячу нотку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Настя Каменських, Леся Нікітюк, Лобода та інші: топ-7 гарячих домашніх образів українських зірок

Світлана Лобода обирає хижий принт (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Настя Каменських, Леся Нікітюк, Лобода та інші: топ-7 гарячих домашніх образів українських зірокНаталя Могилевська залишається стильною навіть на кухні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Настя Каменських, Леся Нікітюк, Лобода та інші: топ-7 гарячих домашніх образів українських зірок

Христина Остапчук регулярно розбавляє домашні образи спокусливими вбраннями (фото: instagram.com/kristygor)

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