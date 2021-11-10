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Найдено идеальное платье на праздники: учимся у Кейт Бекинсейл составлять роскошный образ

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Среда 10 ноября 2021 22:22
Найдено идеальное платье на праздники: учимся у Кейт Бекинсейл составлять роскошный образ Кейт Бекинсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)
Автор: RBC.UA

Во времена пандемии гала-ужины и выходы в свет окружены особым ореолом - кажется, знаменитости просто не могут себе позволить пропустить вечеринку. И уж тем более - прийти на нее в непродуманном образе. Так, Кейт Бекинсейл на днях прилетела в Дубай на мероприятие высокого ювелирного искусства Bvlgari в столь умопомрачительном наряде, что буквально затмила всех.

Наряд Кейт создал вокруг себя небывалый ажиотаж. Предлагаем взять на заметку это платье, когда будете составлять новогодний образ.

Актриса посетила презентацию коллекции высокого ювелирного искусства Bvlgari Magnifica. На ужин она пришла в драгоценном платье Zuhair Murad, которое буквально отражало ауру города. Роскошный наряд украшали камни, узоры из бисера и замысловатые золотые переливы.

Такой шикарный образ разбавили драгоценные детали: Кейт держала в руках золотистый клатч, на руке сверкало кольцо с крупным камнем, а в ушах - серьги с бриллиантами. Однако изюминкой ее лука стала другая деталь - колье из коллекции Magnifica, в центре которого разместилась старинная бронзовая монета с изображением профиля императора Нерона.

Найдено идеальное платье на праздники: учимся у Кейт Бекинсейл составлять роскошный образНайдено идеальное платье на праздники: учимся у Кейт Бекинсейл составлять роскошный образНайдено идеальное платье на праздники: учимся у Кейт Бекинсейл составлять роскошный образНайдено идеальное платье на праздники: учимся у Кейт Бекинсейл составлять роскошный образНайдено идеальное платье на праздники: учимся у Кейт Бекинсейл составлять роскошный образНайдено идеальное платье на праздники: учимся у Кейт Бекинсейл составлять роскошный образНайдено идеальное платье на праздники: учимся у Кейт Бекинсейл составлять роскошный образКейт Бекинсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Ранее мы писали, как развиваются отношения Ким Кардашьян с бывшим парнем Кейт Бекинсейл.

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