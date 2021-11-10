Знайдено ідеальне плаття на свята: вчимося у Кейт Бекінсейл складати розкішний образ

За часів пандемії гала-вечері і виходи в світ оточені особливим ореолом - здається, знаменитості просто не можуть собі дозволити пропустити вечірку. І вже тим більше - прийти на неї в непродуманому образі. Так, Кейт Бекінсейл днями прилетіла в Дубай на захід високого ювелірного мистецтва Bvlgari в настільки запаморочливому вбранні, що буквально затьмарила всіх.

Вбрання Кейт створило навколо себе небувалий ажіотаж. Пропонуємо взяти на замітку це плаття, коли будете складати новорічний образ.

Актриса відвідала презентацію колекції високого ювелірного мистецтва Bvlgari Magnifica. На вечерю вона прийшла в дорогоцінному платті Zuhair Murad, яке буквально відображало ауру міста. Розкішне вбрання прикрашали камені, візерунки з бісеру і хитромудрі золоті переливи. Такий шикарний образ розбавили дорогоцінні деталі: Кейт тримала в руках золотистий клатч, на руці виблискувало кільце з великим каменем, а у вухах - сережки з діамантами. Однак родзинкою її лука стала інша деталь - кольє з колекції Magnifica, в центрі якого розмістилася старовинна бронзова монета із зображенням профілю імператора Нерона. Кейт Бекінсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)