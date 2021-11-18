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Названа самая влиятельная звезда в мире моды: подвинула блогеров и инфлюенсеров

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Четверг 18 ноября 2021 21:43
Названа самая влиятельная звезда в мире моды: подвинула блогеров и инфлюенсеров Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: Ольга Турчаникова

Платформа Lyst, которая занимается исследованием глобальных мировых трендов, к концу года определила главные направления в фешн-индустрии. И самое основное отличие от предыдущих лет такое - инфлюенсеры и блогеры стали терять власть в индустрии. Самыми влиятельными становятся знаменитости и люди, известные в культурной среде.

И первой в этом списке стоит, по версии Lyst, актриса и танцовщица Зендая.

Совсем недавно девушка получила почетный титул "Икона стиля" от CFDA. Что неудивительно: благодаря своему стилисту Лоу Роучу каждый ее выход на публику становился сенсацией. За последние несколько месяцев она сыграла в нескольких громких фильмах, что только способствовало ее популярности.

Названа самая влиятельная звезда в мире моды: подвинула блогеров и инфлюенсеровЗендая (фото: instagram.com/zendaya)

"Мы живем во вторую декаду демократизации моды. В предыдущее десятилетие блогеры и инфлюенсеры взяли моду штурмом, и бренды стали продавать свои продукты напрямую клиентам в онлайн-пространстве. Теперь же значение имеют культурная значимость конкретной персоны и сообщество вокруг нее", - говорит Бренда Отеро, менеджер по изучению культуры платформы Lyst.

Еще один интересный нюанс - из-за пандемии на первый план вышли небольшие молодые бренды. Наравне с гигантами индустрии в список популярных попали британско-американский Harris Reed, обожаемый Беллой Хадид Nensi Dojaka, итальянский The Attico и многие другие. Правда, всплеск популярности этих марок также связан с тем, что их носят знаменитости.

Смотрите самые яркие образы Зендаи с красных дорожек.

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