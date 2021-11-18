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Названо найвпливовішу зірку у світі моди: посунула блогерів та інфлюєнсерів

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Четвер 18 листопада 2021 21:43
Названо найвпливовішу зірку у світі моди: посунула блогерів та інфлюєнсерів Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: Ольга Турчанікова

Платформа Lyst, яка займається дослідженням глобальних світових трендів, до кінця року визначила головні напрямки в фешн-індустрії. І найголовніша відмінність від попередніх років така - інфлюенсери і блогери стали втрачати владу в індустрії. Найвпливовішими стають знаменитості і люди, відомі в культурному середовищі.

І першою в цьому списку стоїть, за версією Lyst, актриса та танцівниця Зендая.

Зовсім недавно дівчина отримала почесний титул "ікона стилю" від CFDA. Що не дивно: завдяки своєму стилісту Лоу Роучу кожен її вихід на публіку ставав сенсацією. За останні кілька місяців вона зіграла в декількох гучних фільмах, що тільки сприяло її популярності.

Названо найвпливовішу зірку у світі моди: посунула блогерів та інфлюєнсерівЗендая (фото: instagram.com/zendaya)

"Ми живемо в другу декаду демократизації моди. У попереднє десятиліття блогери та інфлюенсери взяли моду штурмом, і бренди стали продавати свої продукти безпосередньо клієнтам в онлайн-просторі. Тепер же значення мають культурна значимість конкретної персони і співтовариство навколо неї", - говорить Бренда Отеро, менеджер з вивчення культури платформи Lyst.

Ще один цікавий нюанс - через пандемію на перший план вийшли невеликі молоді бренди. Нарівні з гігантами індустрії в список популярних потрапили британсько-американський Harris Reed, обожнюваний Белою Хадід Nensi Dojaka, італійський The Attico і багато інших. Правда, сплеск популярності цих марок також пов'язаний з тим, що їх носять знаменитості.

Дивиться найяскравіші образи Зендаї з червоних доріжок.

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