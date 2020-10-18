Названо самое модное осеннее пальто: странный тренд покорил звезд

Экстравагантный наряд примерила Хейли Болдуин
В сети бурно обсуждают новое пальто, которое примерила американская модель Хейли Болдуин. Девушка снова оказалась в центре внимания благодаря экстравагантному наряду. Супруга 26-летнего Джастина Бибера попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда покидала свою квартиру. Пару заметили, когда артист отправлялся на генеральную репетицию своего выступления в программе Saturday Night Live.
Для выхода в свет известная модель выбрала желтое пальто из натуральной овчины с широкими лацканами и двубортной застежкой от Bottega Veneta, стоимостью 6900 евро, голубые джинсы широкого кроя и топ с высоким горлом.
Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybiebershots)
Также модель сама показала часть своего лука в своих историях в Instagram.
Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Авторитетные стилисты и другие фешн-эксперты назвали бахрому неотъемлемой частью модного осеннего гардероба. Вместе с тем поклонники модели и просто пользователи сети дали этому трендовому "маст-хэву" имя "швабра".
Пальто Bottega Veneta (скриншот: bottegaveneta.com)
Свой наряд миссис Бибер дополнила бейсболкой и белыми кедами. Звездные супруги также приняли меры предосторожности, надев защитные маски.
К слову, в наличии у бренда есть сумка аналогичного фасона за 2500 евро.
Сумка Bottega Veneta (скриншот: bottegaveneta.com)
В первой половине 2019 года бренд получил вирусную популярность благодаря своей рекламной компании в Facebook. Bottega Veneta стал одним из главных законодателей моды, а также практически самым покупаемым люксовым брендом.
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