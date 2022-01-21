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Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)

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Пятница 21 января 2022 19:09
Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото) Коллекция Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото: instagram.com/voguefrance)
Автор: Татьяна Турчаникова

Долгожданный показ Louis Vuitton осень-зима 2022 – последний показ его покойного арт-директора Вирджила Абло, прошел в рамках Парижской недели моды.

Специально для показа было преобразовано обновленное промышленное здание 19-го века. Величественно небесно-голубой декор должен был стать напоминанием о божественном качестве работы Абло, рассказывает theguardian.com.

"Дом мечты Луи" – Louis Dreamhouse, как было названо пространство, Абло описал (согласно энциклопедическим заметкам шоу) как "искру воображения, которая превращается в вечный огонь".

Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)Louis Dreamhouse (фото: instagram.com/louisvuitton)

Коллекция представляла собой историю взросления, следуя, как отмечается в примечаниях к шоу, "идеологии отрочества, взгляду на мир неиспорченными глазами ребенка", погруженной в сказочный звуковой дизайн.

На сцене чередовались модели и танцоры, переплетались модные показы и перфомансы.

Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)

Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)

Показ мужской коллекции (фото: instagram.com/voguefrance)

Представленная одежда – квинтэссенция творческого видения Абло: спортивная одежда, юбки, мультяшные персонажи на трикотаже и толстовках, графическая игра с монограммой Louis Vuitton, ставящая под сомнение место логотипа в обществе...

Мужской костюм появился с очень широкими плечами, как бы ставя под сомнение сверхчеловеческие и постчеловеческие качества тела. Эта тема была переосмыслена в гобелене, в котором умело смешаны две картины: "Мастерская художника" Гюстава Курбе, датируемая 1855 годом, и "Воспоминания об Италии" Джорджо де Кирико 1914 года.

Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)

Гобелен (фото: instagram.com/voguefrance)

Размышляя над вопросами "оригинальности, происхождения, референции и самореференции", Абло также включил множество платьев в полный рост со складками и тюлем и даже свадебную модель, тем самым неявно ставя под сомнение идею гендера, но подчеркивая, насколько наш бинарный взгляд на этот вопрос укоренен в западной культуре.

Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)

Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)

Свадебные мотивы (фото: instagram.com/voguefrance)

Что касается аксессуаров, то умение Абло создавать мужские it-bags проявилось в различных дизайнах, включая сумки для скалолазания и прорезиненные сумки из крокодиловой кожи, некоторые из которых были наполнены вырезанными из кожи цветами, а другие были украшены пайетками.

Неделя моды в Париже: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton (фото)

Аксессуары (фото: instagram.com/voguefrance)

В целом, представленная коллекция – своего рода апофеоз ключевых лейтмотивов предыдущего творчества Абло: в основном, это ломка мужских стереотипов и деконструированных клише.

Все это подытожено в некоторых из его самых запоминающихся цитат: "Я не создан для подиума, но я создам подиум, который приведет к системным изменениям", – сказал он однажды. Миссия выполнена.

Ранее сообщалось, почему скончался Вирджил Абло, его любил весь мир.

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