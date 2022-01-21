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Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)

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П'ятниця 21 січня 2022 19:09
Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото) Колекція Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото: instagram.com/voguefrance)
Автор: Тетяна Турчанікова

Довгоочікуваний показ Louis Vuitton осінь-зима 2022 – останній показ його покійного арт-директора Вірджила Абло, пройшов в рамках Паризького тижня моди.

Спеціально для показу було перетворено оновлену промислову будівлю 19-го століття. Велично небесно-блакитний декор повинен був стати нагадуванням про божественну якість роботи Абло, розповідає theguardian.com.

"Будинок мрії Луї", Louis Dreamhouse, як було названо простір, Абло описав (згідно енциклопедичним нотаткам шоу) як "іскру уяви, яка перетворюється на вічний вогонь".

Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)Louis Dreamhouse (фото: instagram.com/louisvuitton)

Колекція являла собою історію дорослішання, слідуючи, як зазначається в примітках до шоу, "ідеології отроцтва, погляду на світ незіпсованими очима дитини", зануреної в казковий звуковий дизайн.

На сцені чергувалися моделі і танцюристи, перепліталися модні покази та перфоманси.

Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)

Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)

Показ чоловічої колекції (фото: instagram.com/voguefrance)

Представлений одяг – квінтесенція творчого бачення Абло: спортивний одяг, спідниці, мультяшні персонажі на трикотажі і толстовках, графічна гра з монограмою Louis Vuitton, що ставить під сумнів місце логотипу в суспільстві...

Чоловічий костюм з'явився з дуже широкими плечима, немов ставлячи під сумнів надлюдські і постлюдські якості тіла. Ця тема була переосмислена в гобелені, в якому вміло змішані дві картини: "Майстерня художника" Гюстава Курбе, датована 1855 роком, і "Спогади про Італію" Джорджо де Кіріко 1914 року.

Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)

Гобелен (фото: instagram.com/voguefrance)

Роздумуючи над питаннями "оригінальності, походження, референції та самореференції", Абло також включив безліч суконь в повний зріст зі складками і тюлем і навіть весільну модель, тим самим неявно ставлячи під сумнів ідею гендеру, але підкреслюючи, наскільки наш бінарний погляд на це питання вкорінений в західній культурі.

Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)

Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)

Весільні мотиви (фото: instagram.com/voguefrance)

Що стосується аксесуарів, то вміння Абло створювати чоловічі it-bags проявилося в різних дизайнах: тут і сумки для скелелазіння і прогумовані сумки з крокодилової шкіри, деякі з яких були наповнені вирізаними зі шкіри квітами, а інші були прикрашені паєтками.

Тиждень моди в Парижі: як пройшов показ останньої колекції Вірджіла Абло для Louis Vuitton (фото)

Аксесуари (фото: instagram.com/voguefrance)

В цілому, представлена колекція – свого роду апофеоз ключових лейтмотивів попередньої творчості Абло: в основному, це ломка чоловічих стереотипів і деконструйованих кліше.

Все це підсумовано в деяких з його найбільш пам'ятних цитат: "Я не створений для подіуму, але я створю подіум, який призведе до системних змін", – сказав він одного разу. Місія виконана.

Раніше повідомлялося, чому помер Вірджіл Абло, його любив весь світ.

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