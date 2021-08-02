Необычное мини и трендовые сандалии: Барбара Палвин показала романтичный образ на выход

Барбара Палвин - одна из самых популярных моделей в фешн-мире. А еще - в сети Instagram. Девушка так часто демонстрирует здесь свои луки , что стала практически иконой стиля наравне с Хейли Бибер, Кайли Дженнер и другими модницами.

Барбара надела мини-платье коричневого оттенка с ассиметричным кроем. Такая модель сейчас популярна среди инфлюенсеров и тех, кто хочет первыми носить ультрамодные вещи. К таким относятся и обувь модели: вьетнамки-босоножки с квадратным носком уже завоевали все инста-пространство. Из аксессуаров модель взяла также сумку в тон наряду, а волосы перевязала платком. Получилось стильно и необычно!

Барбара Палвин в новом наряде (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"До и после обеда", - написала Палвин под снимками, на которых позирует с серьезным и веселым выражением лица. По всей видимости, фото делал ее бойфренд Дилан Спроус. Парень вскоре отметит свой день рождения. Так что наверняка нас ждет еще не один образ влюбленной модели.