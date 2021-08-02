Незвичайне міні і трендові сандалі: Барбара Палвін показала романтичний образ на вихід

Барбара Палвін - одна з найпопулярніших моделей у фешн-світі. А ще - в мережі Instagram. Дівчина так часто демонструє тут свої луки , що стала практично іконою стилю нарівні з Хейлі Бібер, Кайлі Дженнер та іншими модницями.

Барбара одягла міні-сукню коричневого відтінку з асиметричним кроєм. Така модель зараз популярна серед інфлюенсерів і тих, хто хоче першими носити ультрамодні речі. До таких належать і взуття моделі: в'єтнамки-босоніжки з квадратним носком вже завоювали все інста-простір. З аксесуарів модель взяла також сумку в тон вбранню, а волосся перев'язала хусткою. Вийшло стильно і незвично!

Барбара Палвін у новому вбранні (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"До і після обіду", - написала Палвін під знімками, на яких позує з серйозним і веселим виразом обличчя. Як видно, фото робив її бойфренд Ділан Спроус. Хлопець незабаром відзначить свій день народження. Так що напевно нас чекає ще не один образ закоханої моделі.