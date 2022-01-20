Неоновые мюли и пурпурный клатч: Хейли Бибер устроила всплеск красок в коллаборации с Jimmy Choo

Американская модель Хейли Бибер еще в сентябре 2021 года стала лицом рекламной кампании и люксового обувного бренда Jimmy Choo. В новом весеннем кампейне, который стартовал 19 января, жена Джастина Бибера показала результаты второй коллаборации в именитой маркой.

Новая коллекции Jimmy Choo пестрит красками, при этом лаконичные формы и элегантность остаются на месте. Хейли демонстрирует в кадре сумки, очки и обувь бренда.

Так, она появляется в кожаном мини телесного цвета с сумкой-параллелепипедом в руках, на ногах – мягкие полусапожки нежно-миндального оттенка.

Что касается сумок, тот тут есть из чего выбрать: пурпурный миниатюрный клатч, терракотовый и молочный вместительные шопперы, аккуратная классическая сумка-прямоугольник на лаконичной ручке-цепочке.

Обувь также пестрит разнообразием моделей и цветов – неоновые мюли с ремешком с сияющими камнями, сетчатые сапоги, больше напоминающие берцы на шнуровке, яркие легкие кроссовки для жарких дней, босоножки с шелковым платком вместе завязок вокруг щиколотки.

Автором рекламного кампейна стал фотограф Пьер-Анже Карлотти, который снимал Хейли для ее дебютной коллаборации с Jimmy Choo осенью прошлого года.