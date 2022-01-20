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Неонові мюлі і пурпурний клатч: Хейлі Бібер влаштувала сплеск фарб в колаборації з Jimmy Choo

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Четвер 20 січня 2022 16:38
Неонові мюлі і пурпурний клатч: Хейлі Бібер влаштувала сплеск фарб в колаборації з Jimmy Choo Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Ольвія Агаркова

Американська модель Хейлі Бібер ще у вересні 2021 року стала обличчям рекламної кампанії і люксового взуттєвого бренду Jimmy Choo. У новому весняному кампейні, який стартував 19 січня, дружина Джастіна Бібера показала результати другої колаборації з іменитою маркою.

Рекламне промо-відео опубліковано на офіційній сторінці бренду в Instagram.

Нова колекції Jimmy Choo рясніє фарбами, при цьому лаконічні форми і елегантність залишаються на місці. Хейлі демонструє в кадрі сумки, окуляри та взуття бренду.

Так, вона з'являється в шкіряному міні тілесного кольору з сумкою-паралелепіпедом в руках, на ногах – м'які півчобітки ніжно-мигдального відтінку.

Що стосується сумок, той тут є з чого вибрати: пурпурний мініатюрний клатч, теракотовий і молочний місткі шоппери, акуратна класична сумка-прямокутник на лаконічній ручці-ланцюжку.

Взуття також рясніє різноманітністю моделей і кольорів – неонові мюлі з ремінцем з сяючими каменями, сітчасті чоботи, що більше нагадують берци на шнурівці, яскраві легкі кросівки для жарких днів, босоніжки з шовковою хусткою замість зав'язок навколо щиколотки.

Автором рекламного кампейну став фотограф П'єр-Анже Карлотті, який знімав Хейлі для її дебютної колаборації з Jimmy Choo восени минулого року.

Нагадаємо що раніше Джастін Бібер з дружиною Хейлі підкорили стильний виходом у світ в total black-образах.

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