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Нереальная: 20-летняя дочь Джуда Лоу в полупрозрачном боди восхитила сеть красотой

Новина українською → Великобритания, Вторник 09 марта 2021 20:26
Нереальная: 20-летняя дочь Джуда Лоу в полупрозрачном боди восхитила сеть красотой Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Айрис Лоу в честь 8 Марта запостила несколько фото в черном кружевном белье. Модель похвасталась своим совершенным телом.

Снимки юная дочь Джуда Лоу запостила в своем блоге и просто взорвала сеть.

Айрис примерила черный комплект белья, который подчеркнул ее совершенную фигуру: боди с кружевными вставками и трусики. А также черный комбинезон, сшитый из полупрозрачного материала. Выглядит девушка невероятно притягательно. Макияж ей сделали минимальный, только чтобы подчеркнуть ее природную красоту и молодость.

Нереальная: 20-летняя дочь Джуда Лоу в полупрозрачном боди восхитила сеть красотойНереальная: 20-летняя дочь Джуда Лоу в полупрозрачном боди восхитила сеть красотойАйрис Лоу выглядит, как всегда, потрясающе (фото: instagram.com/lirisaw)

"Поздравления с международным женским днем. Было так здорово работать с женской командой, создавая эти яркие изображения из легендарного архива 80-х", - написала девушка.

В ответ звезда, которая за последнее время может похвастаться сразу несколькими контрактами с известными брендами, получила массу комплиментов. "Ты лучшая", "Какая же ты красивая", "Выходи за меня", "Вау, нереальная", "Такая красивая", "Ангел", "Красота", "Нереальная", - не могут сдержать себя фолловеры.

Ранее Айрис предстала в еще одном стильном и соблазнительном образе.

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