Нереальна: 20-річна дочка Джуда Лоу в напівпрозорому боді захопила мережу красою

Айріс приміряла чорний комплект білизни, який підкреслив її досконалу фігуру: боді з мереживними вставками і трусики. А також чорний комбінезон, зшитий з напівпрозорого матеріалу. Виглядає дівчина неймовірно привабливо. Макіяж їй зробили мінімальний, тільки щоб підкреслити її природну красу і молодість.

Айріс Лоу виглядає, як завжди, приголомшливо (фото: instagram.com/lirisaw)

"Вітання з міжнародним жіночим днем. Було так здорово працювати з жіночою командою, створюючи ці яскраві зображення з легендарного архіву 80-х", - написала дівчина.

У відповідь зірка, яка за останній час може похвалитися відразу кількома контрактами з відомими брендами, отримала масу компліментів. "Ти найкраща", "Яка ж ти красива", "Виходь за мене", "Вау, нереальна", "Така красива", "Ангел", "Краса", "Нереальна", - не може стримати себе фоловерів.