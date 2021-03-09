ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нереальна: 20-річна дочка Джуда Лоу в напівпрозорому боді захопила мережу красою

Новость на русском → Великобританія, Вівторок 09 березня 2021 20:26
Нереальна: 20-річна дочка Джуда Лоу в напівпрозорому боді захопила мережу красою Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Айріс Лоу на честь 8 Березня запостила кілька фото в чорній мереживній білизні. Модель похвалилася своїм досконалим тілом.

Знімки юна дочка Джуда Лоу запостила у своєму блозі і просто підірвала мережу.

Айріс приміряла чорний комплект білизни, який підкреслив її досконалу фігуру: боді з мереживними вставками і трусики. А також чорний комбінезон, зшитий з напівпрозорого матеріалу. Виглядає дівчина неймовірно привабливо. Макіяж їй зробили мінімальний, тільки щоб підкреслити її природну красу і молодість.

Нереальна: 20-річна дочка Джуда Лоу в напівпрозорому боді захопила мережу красоюНереальна: 20-річна дочка Джуда Лоу в напівпрозорому боді захопила мережу красоюАйріс Лоу виглядає, як завжди, приголомшливо (фото: instagram.com/lirisaw)

"Вітання з міжнародним жіночим днем. Було так здорово працювати з жіночою командою, створюючи ці яскраві зображення з легендарного архіву 80-х", - написала дівчина.

У відповідь зірка, яка за останній час може похвалитися відразу кількома контрактами з відомими брендами, отримала масу компліментів. "Ти найкраща", "Яка ж ти красива", "Виходь за мене", "Вау, нереальна", "Така красива", "Ангел", "Краса", "Нереальна", - не може стримати себе фоловерів.

Раніше Айріс постала в ще одному стильному і спокусливому образі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода Джуд Лоу
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
20-річний український блогер підірвав мережу відео про Крим: росіяни бісяться і скаржаться в TikTok
20-річний український блогер підірвав мережу відео про Крим: росіяни бісяться і скаржаться в TikTok