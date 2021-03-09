Нереальная: 20-летняя дочь Джуда Лоу в полупрозрачном боди восхитила сеть красотой

Айрис Лоу в честь 8 Марта запостила несколько фото в черном кружевном белье. Модель похвасталась своим совершенным телом.
Снимки юная дочь Джуда Лоу запостила в своем блоге и просто взорвала сеть.
Айрис примерила черный комплект белья, который подчеркнул ее совершенную фигуру: боди с кружевными вставками и трусики. А также черный комбинезон, сшитый из полупрозрачного материала. Выглядит девушка невероятно притягательно. Макияж ей сделали минимальный, только чтобы подчеркнуть ее природную красоту и молодость.
"Поздравления с международным женским днем. Было так здорово работать с женской командой, создавая эти яркие изображения из легендарного архива 80-х", - написала девушка.
В ответ звезда, которая за последнее время может похвастаться сразу несколькими контрактами с известными брендами, получила массу комплиментов. "Ты лучшая", "Какая же ты красивая", "Выходи за меня", "Вау, нереальная", "Такая красивая", "Ангел", "Красота", "Нереальная", - не могут сдержать себя фолловеры.
Ранее Айрис предстала в еще одном стильном и соблазнительном образе.