Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе
Минимализм как стиль одежды набирает популярность уже не первый год. Но у этого термина есть и другое прочтение. Это минималистичный подход к потреблению моды и одежды.
Если первое - про крой, фасоны, детали, ткани, то второе - больше про стиль жизни, который отражается и на гардеробе. Основа у них одна - ничего лишнего. Долой лишние детали, долой лишние вещи.⠀
Стилист Оксана Денисова перечислила в Instagram главные правила минимализма в гардеробе.
Чем мне нравится минимализм в целом? Вы можете миксовать эти два принципа.⠀
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Не нравится черно-бело-серая гамма? Замените нюдовыми оттенками. Это все равно минимализм. Не хватает остроты в гардеробе? Добавьте цвета или деталей, но не делайте из гардероба хранилище разрозненных вещей.⠀
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Пусть это будут функциональные, продуманные до мелочей, комплекты. Это тоже будет вариация минимализма. Я с уверенностью могу сказать, что чем больше вещей, чем больше проблем.
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Большой гардероб - это почти всегда хаос. Попробуйте привести в порядок 300 вещей. Только технический разбор, когда нужно просто упорядочить и рассортировать вещи, занимает уйму ресурсов. А еще разбор по стилю, цвету, фасонам, образу жизни и актуальности...
Главные правила минимализма:
1. Спокойные цвета
2. Простой, но лаконичный крой
3. Аксессуары
4. Прическа и макияж
5. Сдержанность и продуманность комплектов
6. Отказ от количества в пользу качества
Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)
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