Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе

Минимализм как стиль одежды набирает популярность уже не первый год. Но у этого термина есть и другое прочтение. Это минималистичный подход к потреблению моды и одежды.

Если первое - про крой, фасоны, детали, ткани, то второе - больше про стиль жизни, который отражается и на гардеробе. Основа у них одна - ничего лишнего. Долой лишние детали, долой лишние вещи.⠀