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Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе

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Среда 29 декабря 2021 08:32
Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Минимализм как стиль одежды набирает популярность уже не первый год. Но у этого термина есть и другое прочтение. Это минималистичный подход к потреблению моды и одежды.

Если первое - про крой, фасоны, детали, ткани, то второе - больше про стиль жизни, который отражается и на гардеробе. Основа у них одна - ничего лишнего. Долой лишние детали, долой лишние вещи.⠀

Стилист Оксана Денисова перечислила в Instagram главные правила минимализма в гардеробе.

Чем мне нравится минимализм в целом? Вы можете миксовать эти два принципа.⠀

Не нравится черно-бело-серая гамма? Замените нюдовыми оттенками. Это все равно минимализм. Не хватает остроты в гардеробе? Добавьте цвета или деталей, но не делайте из гардероба хранилище разрозненных вещей.⠀

Пусть это будут функциональные, продуманные до мелочей, комплекты. Это тоже будет вариация минимализма. Я с уверенностью могу сказать, что чем больше вещей, чем больше проблем.

Большой гардероб - это почти всегда хаос. Попробуйте привести в порядок 300 вещей. Только технический разбор, когда нужно просто упорядочить и рассортировать вещи, занимает уйму ресурсов. А еще разбор по стилю, цвету, фасонам, образу жизни и актуальности...

Главные правила минимализма:

1. Спокойные цвета

Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе

2. Простой, но лаконичный крой

Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе

3. Аксессуары

Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе

4. Прическа и макияж

Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе

5. Сдержанность и продуманность комплектов

Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе

6. Отказ от количества в пользу качества

Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробеИллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Ранее стилист рассказала, в каких цветах встречать Новый год 2022, чтобы привлечь удачу и счастье.

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