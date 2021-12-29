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Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі

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Середа 29 грудня 2021 08:32
Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Мінімалізм як стиль одягу набирає популярність вже не перший рік. Але у цього терміна є й інше прочитання. Це мінімалістичний підхід до споживання моди та одягу.

Якщо перше - про крій, фасони, деталі, тканини, то друге - більше про стиль життя, який відбивається і на гардеробі. Основа у них одна - нічого зайвого. Геть зайві деталі, геть зайві речі.⠀

Стиліст Оксана Денисова перерахувала в Instagram головні правила мінімалізму в гардеробі.

Чим мені подобається мінімалізм в цілому? Ви можете змішувати ці два принципи.⠀

Не подобається чорно-біло-сіра гамма? Замініть нюдовими відтінками. Це все одно мінімалізм. Не вистачає гостроти в гардеробі? Додайте кольору або деталей, але не робіть з гардеробу сховище розрізнених речей.⠀

Нехай це будуть функціональні, продумані до дрібниць, комплекти. Це теж буде варіація мінімалізму. Я з упевненістю можу сказати, що чим більше речей, чим більше проблем.

Великий гардероб - це майже завжди хаос. Спробуйте привести в порядок 300 речей. Тільки технічний розбір, коли потрібно просто впорядкувати і розсортувати речі, займає безліч ресурсів. А ще розбір по стилю, кольору, фасонам, способу життя і актуальності...

Головні правила мінімалізму:

1. Спокійні кольори

Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі

2. Простий, але лаконічний крій

Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі

3. Аксесуари

Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі

4. Зачіска і макіяж

Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі

5. Стриманість і продуманість комплектів

Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі

6. Відмова від кількості на користь якості

Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробіІлюстративне фото (instagram.com/effection_lady)

Раніше стиліст розповіла, в яких кольорах зустрічати Новий Рік 2022, щоб залучити удачу і щастя.

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