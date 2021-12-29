Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі
Мінімалізм як стиль одягу набирає популярність вже не перший рік. Але у цього терміна є й інше прочитання. Це мінімалістичний підхід до споживання моди та одягу.
Якщо перше - про крій, фасони, деталі, тканини, то друге - більше про стиль життя, який відбивається і на гардеробі. Основа у них одна - нічого зайвого. Геть зайві деталі, геть зайві речі.⠀
Стиліст Оксана Денисова перерахувала в Instagram головні правила мінімалізму в гардеробі.
Чим мені подобається мінімалізм в цілому? Ви можете змішувати ці два принципи.⠀
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Не подобається чорно-біло-сіра гамма? Замініть нюдовими відтінками. Це все одно мінімалізм. Не вистачає гостроти в гардеробі? Додайте кольору або деталей, але не робіть з гардеробу сховище розрізнених речей.⠀
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Нехай це будуть функціональні, продумані до дрібниць, комплекти. Це теж буде варіація мінімалізму. Я з упевненістю можу сказати, що чим більше речей, чим більше проблем.
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Великий гардероб - це майже завжди хаос. Спробуйте привести в порядок 300 речей. Тільки технічний розбір, коли потрібно просто впорядкувати і розсортувати речі, займає безліч ресурсів. А ще розбір по стилю, кольору, фасонам, способу життя і актуальності...
Головні правила мінімалізму:
1. Спокійні кольори
2. Простий, але лаконічний крій
3. Аксесуари
4. Зачіска і макіяж
5. Стриманість і продуманість комплектів
6. Відмова від кількості на користь якості
Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)
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