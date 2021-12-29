Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі

Мінімалізм як стиль одягу набирає популярність вже не перший рік. Але у цього терміна є й інше прочитання. Це мінімалістичний підхід до споживання моди та одягу.

Якщо перше - про крій, фасони, деталі, тканини, то друге - більше про стиль життя, який відбивається і на гардеробі. Основа у них одна - нічого зайвого. Геть зайві деталі, геть зайві речі.⠀