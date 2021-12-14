Никогда не выходят из моды: 5 вещей, которые Джейн Биркин сделала трендовыми навсегда

Расслабленный, с бунтарскими нотками, стиль Биркин воплощал свободолюбие и страсть к жизни. Сегодня образы Джейн в духе 70-х по-прежнему на пике популярности, а знаковые предметы ее гардероба ежегодно появляются в коллекциях дизайнеров.

14 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса и муза Сержа Генсбура - Джейн Биркин, которая стала воплощением французского шарма, несмотря на то что родилась в Лондоне. Сама звезда описывала себя так: "Я не столь элегантная, как француженки, но мне при этом все равно - в отличие от англичанок".

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Плетеная корзина

Именно Джейн Биркин ввела моду даже в магазин за продуктами ходить с плетеной корзиной, не говоря уже о светских событиях. Удивительным образом она одинаково хорошо смотрелась как с легкими летними платьями, так и с шубами и классическими пальто.

Корзинка - знаковый аксессуар звезды (фото: Getty Images)

Кроп-топ

Топы, которые последние два года заполонили все интернет-пространство, задолго до модных инфлюенсеров ввела в моду Джейн. Звезда обожала комбинировать их с широкими брюками или джинсами и демонстрировать безупречный пресс.

Топ Джейн носила круглый год (фото: Getty Images)

Мини-платье

Одна из любимых вещей в гардеробе мамы Шарлотты Генсбур, которая помогала ей выглядеть провокационно и сексуально. Мини-платья выгодно подчеркивали ее миниатюрную фигуру и делали ноги такими заманчиво длинными.

Мини-платья - основа гардероба Биркин (фото: Getty Images)

Джинсы клеш

Джинсы клеш с белой футболкой или рубашкой делали девичью фигуру Джейн еще более женственной и миниатюрной. Довести образ до совершенства звезде помогали широкие ремни и любимые подвески.

Сегодня такая модель вновь в моде (фото: Getty Images)

Туфли на низком каблуке

У Джейн была огромная коллекция обуви. И хотя она обожала ботфорты и туфли на шпильках, но именно в туфлях на низком широком каблуке выглядела особенно очаровательно и сексуально. Сегодня такой трюк используют все, кто мечтает выглядеть в духе Биркин.

Не только шпильки сексуально выглядят (фото: Getty Images)