Ніколи не виходять з моди: 5 речей, які Джейн Біркін зробила трендовими назавжди

Розслаблений, з бунтарськими нотками, стиль Біркін втілював волелюбність і пристрасть до життя. Сьогодні образи Джейн в дусі 70-х, як і раніше, на піку популярності, а знакові предмети її гардеробу щорічно з'являються в колекціях дизайнерів.

Сама зірка описувала себе так: "Я не настільки елегантна, як француженки, але мені при цьому все одно - на відміну від англійок".

14 грудня 75-річний ювілей відзначає актриса і муза Сержа Генсбура - Джейн Біркін, яка стала втіленням французького шарму, незважаючи на те що народилася в Лондоні.

Згадуємо 5 речей поза часом , які завдяки іконі стилю стали жаданими для всіх модниць планети.

Плетений кошик

Саме Джейн Біркін ввела моду навіть в магазин за продуктами ходити з плетеним кошиком, не кажучи вже про світські події. Дивним чином він однаково добре виглядав як з легкими літніми сукнями, так і з шубами і класичними пальто.

Кошик - знаковий аксесуар зірки (фото: Getty Images)

Кроп-топ

Топи, які останні два роки заполонили весь інтернет-простір, задовго до модних інфлюенсерів ввела в моду Джейн. Зірка обожнювала комбінувати їх з широкими брюками або джинсами і демонструвати бездоганний прес.

Топ Джейн носила цілий рік (фото: Getty Images)

Міні-сукня

Одна з улюблених речей в гардеробі мами Шарлотти Генсбур, яка допомагала їй виглядати провокаційно і сексуально. Міні-сукні вигідно підкреслювали її мініатюрну фігуру і робили ноги такими заманливо довгими.

Міні-сукні - основа гардеробу Біркін (фото: Getty Images)

Джинси кльош

Джинси кльош з білою футболкою або сорочкою робили дівочу фігуру Джейн ще більш жіночною і мініатюрною. Довести образ до досконалості зірці допомагали широкі ремені і улюблені підвіски.

Сьогодні така модель знову в моді (фото: Getty Images)

Туфлі на низьких підборах

Джейн мала величезну колекцію взуття. І хоча вона обожнювала ботфорти і туфлі на шпильках, але саме в туфлях на низькому широкому каблуці виглядала особливо чарівно і сексуально. Сьогодні такий трюк використовують всі, хто мріє виглядати в дусі Біркін.

Не тільки шпильки виглядають сексуально (credit: Getty Images)