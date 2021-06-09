Как носить белую рубашку летом: модные идеи от стилиста

Независимо от стилевых предпочтений, в гардеробе каждой женщины должны непременно фигурировать так называемые базовые вещи – простые и универсальные, легко комбинирующиеся с другими вещами и позволяющие создавать множество различных образов. Одной из них является обыкновенная белая рубашка.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая рассказала, как же носить белую рубашку летом 2021, и предложила яркие идеи актуальных образов в своем Instagram .

"Их сейчас очень много на полках магазинов и часто я замечаю, что многие не знаю как применять их в повседневных образах", - отметила модный эксперт.

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Какая она - универсальная и современная рубашка:

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Свободного или оверсайз кроя

Из плотного хлопка/ льна/ шелка

Может иметь накладные карманы

Длина покрывающая ягодицы (более длинные будут сильно резать фигуру)

Она подходит абсолютно всем, в независимости от возраста и комплекции, и сочетается с бесчисленным множеством аксессуаров.

Вдохновляйтесь идеями на фото!

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

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