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Как носить белую рубашку летом: модные идеи от стилиста

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Среда 09 июня 2021 14:29
Как носить белую рубашку летом: модные идеи от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Независимо от стилевых предпочтений, в гардеробе каждой женщины должны непременно фигурировать так называемые базовые вещи – простые и универсальные, легко комбинирующиеся с другими вещами и позволяющие создавать множество различных образов. Одной из них является обыкновенная белая рубашка.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая рассказала, как же носить белую рубашку летом 2021, и предложила яркие идеи актуальных образов в своем Instagram.

"Их сейчас очень много на полках магазинов и часто я замечаю, что многие не знаю как применять их в повседневных образах", - отметила модный эксперт.

Какая она - универсальная и современная рубашка:

  • Свободного или оверсайз кроя
  • Из плотного хлопка/ льна/ шелка
  • Может иметь накладные карманы
  • Длина покрывающая ягодицы (более длинные будут сильно резать фигуру)

Она подходит абсолютно всем, в независимости от возраста и комплекции, и сочетается с бесчисленным множеством аксессуаров.

Вдохновляйтесь идеями на фото!

Как носить белую рубашку летом: модные идеи от стилистаКак носить белую рубашку летом: модные идеи от стилистаКак носить белую рубашку летом: модные идеи от стилистаКак носить белую рубашку летом: модные идеи от стилистаКак носить белую рубашку летом: модные идеи от стилистаКак носить белую рубашку летом: модные идеи от стилистаКак носить белую рубашку летом: модные идеи от стилистаКак носить белую рубашку летом: модные идеи от стилистаКак носить белую рубашку летом: модные идеи от стилистаИллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Ранее стилист поделилась действенными приемами, как выглядеть стройнее и выше с помощью одежды.

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