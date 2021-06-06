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Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов

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Воскресенье 06 июня 2021 08:34
Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Редкая девушка, глядя в зеркало, остается довольна своим отражением. Но унывать не стоит - даже если вы невысокого роста, можно выглядеть выше и стройнее, выбирая правильную одежду.

Некоторыми действенными приемами стилист Samal San поделилась на своей странице в Instagram.

Как выглядеть выше и стройнее:

Первое, не сложное и самое главное правило, которое легко запомнить: вертикали удлиняют, горизонтали расширяют и укорачивают! Это работает с любой зоной.

Так, например, V образный вырез за счет вертикалей сделает вашу шею длиннее, а вырезы прямо под горло, наоборот, сделают её визуально короче, так как образуют горизонталь

Кстати, эти же приемы можно использовать для коррекции фигуры с лишним весом.

Удлиненный верх

Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов

Обувь

Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов

Монохром

Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов

Юбки с разрезом

Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов

Брюки в пол + каблук

Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов

Высокая талия

Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов

Широкие пояса

Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов

V-образный вырез

Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов

Ассиметричный подол

Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов

Иллюстративное фото (instagram.com/streetstyle_looks)

Чего стоит избегать:

  • ⠀Объёмных фактур, которые приземляют
  • Мешковатой одежды, выбирать одежду лучше по фигуре
  • Моделей на бедрах
  • Крупный, тяжелый клеш
  • Коротких юбок в складку
  • Крупных рисунков и аппликаций
  • Массивную платформу/танкетки
  • Сумок больших размеров

Ранее стилист поделилась лайфхаками, как выглядеть женственно и элегантно летом.

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