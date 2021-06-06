Как выглядеть стройнее и выше: 9 работающих приемов
Редкая девушка, глядя в зеркало, остается довольна своим отражением. Но унывать не стоит - даже если вы невысокого роста, можно выглядеть выше и стройнее, выбирая правильную одежду.
Некоторыми действенными приемами стилист Samal San поделилась на своей странице в Instagram.
Как выглядеть выше и стройнее:
Первое, не сложное и самое главное правило, которое легко запомнить: вертикали удлиняют, горизонтали расширяют и укорачивают! Это работает с любой зоной.
⠀
Так, например, V образный вырез за счет вертикалей сделает вашу шею длиннее, а вырезы прямо под горло, наоборот, сделают её визуально короче, так как образуют горизонталь
⠀
Кстати, эти же приемы можно использовать для коррекции фигуры с лишним весом.
Удлиненный верх
Обувь
Монохром
Юбки с разрезом
Брюки в пол + каблук
Высокая талия
Широкие пояса
V-образный вырез
Ассиметричный подол
Иллюстративное фото (instagram.com/streetstyle_looks)
Чего стоит избегать:
- ⠀Объёмных фактур, которые приземляют
- Мешковатой одежды, выбирать одежду лучше по фигуре
- Моделей на бедрах
- Крупный, тяжелый клеш
- Коротких юбок в складку
- Крупных рисунков и аппликаций
- Массивную платформу/танкетки
- Сумок больших размеров
Ранее стилист поделилась лайфхаками, как выглядеть женственно и элегантно летом.