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Что носить летом в офис: удобные и актуальные варианты образов от стилиста

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Четверг 01 июля 2021 09:38
Что носить летом в офис: удобные и актуальные варианты образов от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

В середине июня в Украину пришла настоящая жара за +30. В такую погоду всем надо как-то "выживать". Тяжелее всего тем, кто сидит в офисных кабинетах без кондиционеров.

Стилист Евгения Хает собрала в Instagram идеи образов для летнего офиса, где действует нестрогий дресс код. К самому строгому офисному стилю Formal эта подборка не относится.

Мысленно представляем в этих образах закрытую обувь: лоферы, лодочки, аккуратные кеды.

На лето преимущественно рассматриваем светлые нюдовые оттенки: белый, молочный, беж, кофейный, мятный, пудра, светло-голубой.

Что носить летом в офис: удобные и актуальные варианты образов от стилиста

Пробежимся по офисным вариантам на жару:

  • легкие льняные, хлопковые, вискозные блузы, топы, футболки.

Что носить летом в офис: удобные и актуальные варианты образов от стилиста

  • костюмы с бермудами: жакет + шорты

Что носить летом в офис: удобные и актуальные варианты образов от стилиста

  • свободные широкие брюки палаццо + блуза, рубашка или топ

Что носить летом в офис: удобные и актуальные варианты образов от стилистаЧто носить летом в офис: удобные и актуальные варианты образов от стилиста

  • платья миди А-силуэта, на запАх.

Что носить летом в офис: удобные и актуальные варианты образов от стилиста

  • юбки миди в сочетании с топами, блузами.

Что носить летом в офис: удобные и актуальные варианты образов от стилиста

  • джинсы ( в свободную пятницу) + блузы, рубашки, футболки.

Что носить летом в офис: удобные и актуальные варианты образов от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/jennyhaet)

Желательно избегать приталенных вещей с плотной посадкой. Гораздо комфортнее, когда есть пространство и воздух, когда одежда вас не обтягивает.

Ранее стилист рассказала, какие вещи уже не в моде - пора избавить от них ваш гардероб.

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