Выбрось это немедленно! Стилист рассказала, какие вещи уже не в моде
Мы часто говорим о трендах, актуальных моделях, о том, как собрать стильный образ и выглядеть интересно и дорого. Но, чтобы гардероб был максимально функциональным, важно, чтобы в нем не было устаревших вещей.
Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая в своем Instagram рассказала, что же стоит выбросить прямо сейчас.
Антитренды 2021:
- Комбинезоны - лучше выбрать костюм двойку с брюками палаццо
- Приталенные жакеты - лучше выбрать свободный крой
- Джинсы с дыркам - лучше выбрать цельную модель
- Скинни - лучше выбрать широкие модели свободного или прямого кроя
- Трикотажные обтягивающиеся платья - лучше выбрать модели более свободного кроя
- Тонкие длинные кардиганы - лучше выбрать оверсайз модели длиной до бедра
- Футболки с плечами - лучше выбрать модели без выраженных плеч (это был тренд в прошлом году)
- Футболки с вычурным логотипом - лучше выбрать модели без логотипов/ надписей/ принтов или минималистичные надписи
- Просвечивающая на солнце одежда - лучше выбрать ткани, которые не показывают весь ваш внутренний мир
- Юбка колокольчик - лучше выбрать прямой крой или юбку плиссе, прямую миди
Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)⠀
Необязательно выбрасывать эти вещи, если они вам дороги, но если хотите, чтобы на вас обращали внимание и ваши образы были актуальными, то не стоит их надевать по крайней мере в этом сезоне, кто знает, может в следующем что-то поменяется, ведь мода циклична..
Ведь одежда - это способ коммуникации с внешним миром, ваша уверенность и то, как вас воспринимают окружающие.
Как мы сообщали, стилист дала советы, как выглядеть стильно, когда за окном +30.