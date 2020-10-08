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С чем носить разные фасоны юбок: модный гид от стилиста

Новина українською → Четверг 08 октября 2020 12:34
С чем носить разные фасоны юбок: модный гид от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Эксперт рассказала, с чем лучше сочетать разные модели юбок

Юбка – один из немногих предметов женского гардероба, который никогда не выйдет из моды. В этом сезоне юбки как никогда актуальны в самых разных цветовых и стилевых решениях. Не бойтесь экспериментировать с самыми смелыми фасонами!

Стилист Карина Каприэлова на своей странице в Instagram дала советы, как и с чем лучше носить разные модели юбок, а также показала актуальную и не актуальную комплектацию для них.

1.Плиссировку лучше носить с оверсайз жакетом или свитером

С чем носить разные фасоны юбок: модный гид от стилиста

2.Мини юбку сейчас носят с жакетом или кардиганами в одну длину с юбкой

С чем носить разные фасоны юбок: модный гид от стилиста

3.Прямая юбка сейчас тяготеет к комплектации где блуза имеет расширенную линию плеча и актуальную обувь

С чем носить разные фасоны юбок: модный гид от стилиста

4.Джинсовую юбку лучше комбинировать с кожаным или укороченным жакетом

С чем носить разные фасоны юбок: модный гид от стилиста

5.Стёганную юбку носим с актуальной обувью и модным верхом

С чем носить разные фасоны юбок: модный гид от стилиста

6.Юбку с разрезом носим с оверсайз свитером

С чем носить разные фасоны юбок: модный гид от стилиста

7.Расклешенную юбку носим с актуальной косухой или жакетом.

С чем носить разные фасоны юбок: модный гид от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)⠀

Напомним, что ранее стилист Анастасия рассказала, как правильно выбрать ремень к образу.

Кстати, стилист Анна Ивахненко познакомила с обувными трендами 2020.

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