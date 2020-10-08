С чем носить разные фасоны юбок: модный гид от стилиста

Эксперт рассказала, с чем лучше сочетать разные модели юбок

Юбка – один из немногих предметов женского гардероба, который никогда не выйдет из моды. В этом сезоне юбки как никогда актуальны в самых разных цветовых и стилевых решениях. Не бойтесь экспериментировать с самыми смелыми фасонами!

Стилист Карина Каприэлова на своей странице в Instagram дала советы, как и с чем лучше носить разные модели юбок, а также показала актуальную и не актуальную комплектацию для них.



1.Плиссировку лучше носить с оверсайз жакетом или свитером

2.Мини юбку сейчас носят с жакетом или кардиганами в одну длину с юбкой

3.Прямая юбка сейчас тяготеет к комплектации где блуза имеет расширенную линию плеча и актуальную обувь

4.Джинсовую юбку лучше комбинировать с кожаным или укороченным жакетом

5.Стёганную юбку носим с актуальной обувью и модным верхом

6.Юбку с разрезом носим с оверсайз свитером

7.Расклешенную юбку носим с актуальной косухой или жакетом.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)⠀

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