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З чим носити різні фасони спідниць: модний гід від стиліста

Новость на русском → Четвер 08 жовтня 2020 12:34
З чим носити різні фасони спідниць: модний гід від стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Експерт розповіла, з чим краще поєднувати різні моделі спідниць

Спідниця – один з небагатьох предметів жіночого гардеробу, який ніколи не вийде з моди. У цьому сезоні спідниці як ніколи актуальні в самих різних колірних і стильових рішеннях. Не бійтеся експериментувати з найсміливішими фасонами!

Стиліст Карина Капріелова на своїй сторінці в Instagram дала поради, як і з чим краще носити різні моделі спідниць, а також показала актуальну і не актуальну комплектацію для них.

1.Плісировку краще носити з оверсайз жакетом або светром

З чим носити різні фасони спідниць: модний гід від стиліста

2.Міні спідницю зараз носять з жакетом або кардиганами в одну довжину з спідницею

З чим носити різні фасони спідниць: модний гід від стиліста

3.Пряма спідниця зараз тяжіє до комплектації, де блуза має розширену лінію плеча і актуальне взуття

З чим носити різні фасони спідниць: модний гід від стиліста

4.Джинсову спідницю краще комбінувати з шкіряним або укороченим жакетом

З чим носити різні фасони спідниць: модний гід від стиліста

5.Стьобану спідницю носимо з актуальним взуттям і модним верхом

З чим носити різні фасони спідниць: модний гід від стиліста

6.Спідницю з розрізом носимо з оверсайз светром

З чим носити різні фасони спідниць: модний гід від стиліста

7.Розкльошену спідницю носимо з актуальною косухою або жакетом.

З чим носити різні фасони спідниць: модний гід від стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)⠀

Нагадаємо, що раніше стиліст Анастасія розповіла, як правильно вибрати ремінь до образу.

До речі, стиліст Анна Івахненко познайомила зі взуттєвими трендами 2020.

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