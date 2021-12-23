Что и с чем носить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала самые стильные варианты верхней одежды этой зимы

Роузи Хантингтон-Уайтли традиционно сделала подборку образов, которые опубликовала в своем блоге. Глядя на продуманные до мельчайших деталей зимние луки, хочется срочно их повторить, согласитесь.

Среди фаворитов британской супермодели этой зимой – классические пальто, ультрамодные дубленки, шубы из искусственного меха и, конечно же, кейпы.

Роузи Хантингтон-Уайтли любит выдерживать свои образы в одном стиле. Пальто 34-летняя модель сочетает с утонченными ботильонами и ботфортами на высоких каблуках. А мягкие трикотажные костюмы дополняет спортивными куртками и кроссовками.

Несомненными фаворитами возлюбленной Джейсона Стетхэма по-прежнему остаются вещи кремово-бежевой гаммы, а также белый и коричневый. Из аксессуаров Роузи подобрала себе шапку бини, несколько моделей сумок, в том числе меховую, солнцезащитные очки и лаконичные серьги.

Роузи Хантингтон-Уатли (фото: instagram.com/rosiehw)