ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зими

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 20:39
Що і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зими Роузі Хантінгтон-Уатлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчанікова

Роузі Хантінгтон-Уайтлі традиційно зробила добірку образів, які опублікувала у своєму блозі. Дивлячись на продумані до найдрібніших деталей зимові луки, хочеться терміново їх повторити, погодьтеся.

Поміж фаворитів британської супермоделі цієї зими – класичні пальто, ультрамодні дублянки, шуби зі штучного хутра і, звичайно ж, кейпи.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі любить витримувати свої образи в одному стилі. Пальто 34-річна модель поєднує з витонченими ботильйонами і ботфортами на високих підборах. А м'які трикотажні костюми доповнює спортивними куртками і кросівками.

Безсумнівними фаворитами коханої Джейсона Стетхема як і раніше залишаються речі кремово-бежевій гами, а також білий і коричневий. З аксесуарів Роузі підібрала собі шапку біні, кілька моделей сумок, в тому числі хутряну, сонцезахисні окуляри і лаконічні сережки.

Що і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зимиЩо і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зимиЩо і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зимиЩо і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зимиЩо і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зимиЩо і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зимиЩо і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зимиЩо і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зимиЩо і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зимиЩо і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зими

Роузі Хантінгтон-Уатлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, цього року Роузі повідомила, що вони з Джейсоном Стетхемом чекають другу дитину. Молода мама не назвала термін вагітності, але судячи з її животика, поповнення в зірковій родині відбудеться вже скоро. Вона також зізналася, що вагітність стала для неї випробуванням.

Також Роузі нещодавно похвалилася розкішною обручкою від Джейсона Стетхема, натякаючи на весілля.

Читайте LITE в Google News
Джейсон Стетхэм Роузі Хантінгтон-Уайтлі Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар назвала "святкове" м'ясо, яке може спричинити рак і діабет
Лікар назвала "святкове" м'ясо, яке може спричинити рак і діабет