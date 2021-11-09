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С чем носить светлую обувь: топ-6 стильных идей

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 08:32
С чем носить светлую обувь: топ-6 стильных идей Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Устали от черных ботинок осенью и зимой, но не знаете, с чем сочетать светлую обувь, чтобы образ был стильным и актуальным?

Консультант по имиджу Милалика Соловьева предложила в Instagram 6 стильных идей, с чем можно сочетать светлую обувь.

Самый простой способ - оставить минимум голых ног между обувью и изделием низа, чтобы заполнить его носками или колготками в цвет обуви.

Другое дело, если вы хотите надеть светлую обувь с юбками или платьями. Конечно, с телесными колготками смотрится наиболее эффектно, да ещё и минимальной плотности, но это холодно.

Здесь придётся выбирать максимально проходящие колготки белого цвета, либо есть специальные тёплые лосины начёсом в цвет ног, чтобы поверх них надеть капроновые. Так получится эффект голых ног.

С чем сочетать светлую обувь:

1. С бежевым низом

С чем носить светлую обувь: топ-6 стильных идей

2. С джинсами

С чем носить светлую обувь: топ-6 стильных идей

3. С черными лосинами

С чем носить светлую обувь: топ-6 стильных идей

4. Со светлыми лосинами

С чем носить светлую обувь: топ-6 стильных идей

5. С юбкой

С чем носить светлую обувь: топ-6 стильных идей

6. С платьем

С чем носить светлую обувь: топ-6 стильных идейИллюстративное фото (instagram.com/canonfashion)

Ранее стилист поделилась полезной шпаргалкой, как выбрать пальто по типу фигуры.

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