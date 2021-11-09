С чем носить светлую обувь: топ-6 стильных идей
Устали от черных ботинок осенью и зимой, но не знаете, с чем сочетать светлую обувь, чтобы образ был стильным и актуальным?
Консультант по имиджу Милалика Соловьева предложила в Instagram 6 стильных идей, с чем можно сочетать светлую обувь.
Самый простой способ - оставить минимум голых ног между обувью и изделием низа, чтобы заполнить его носками или колготками в цвет обуви.
Другое дело, если вы хотите надеть светлую обувь с юбками или платьями. Конечно, с телесными колготками смотрится наиболее эффектно, да ещё и минимальной плотности, но это холодно.
Здесь придётся выбирать максимально проходящие колготки белого цвета, либо есть специальные тёплые лосины начёсом в цвет ног, чтобы поверх них надеть капроновые. Так получится эффект голых ног.
С чем сочетать светлую обувь:
1. С бежевым низом
2. С джинсами
3. С черными лосинами
4. Со светлыми лосинами
5. С юбкой
6. С платьем
Иллюстративное фото (instagram.com/canonfashion)
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