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З чим носити світле взуття: топ-6 стильних ідей

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Вівторок 09 листопада 2021 08:32
З чим носити світле взуття: топ-6 стильних ідей Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Втомилися від чорних черевиків восени і взимку, але не знаєте, з чим поєднувати світле взуття, щоб образ був стильним і актуальним?

Консультант з іміджу Мілаліка Соловйова запропонувала в Instagram 6 стильних ідей, з чим можна поєднувати світле взуття.

Найпростіший спосіб - залишити мінімум голих ніг між взуттям і виробом низу, щоб заповнити його шкарпетками або колготками в колір взуття.

Інша справа, якщо ви хочете надіти світле взуття зі спідницями або сукнями. Звичайно, з тілесними колготками виглядає найбільш ефектно, та ще й мінімальної щільності, але це холодно.

Тут доведеться вибирати колготки білого кольору, що максимально підходять, або є спеціальні теплі лосини начосом в колір ніг, щоб поверх них надіти капронові. Так вийде ефект голих ніг.

З чим поєднувати світле взуття:

1. З бежевим низом

З чим носити світле взуття: топ-6 стильних ідей

2. З джинсами

З чим носити світле взуття: топ-6 стильних ідей

3. З чорними лосинами

З чим носити світле взуття: топ-6 стильних ідей

4. Зі світлими лосинами

З чим носити світле взуття: топ-6 стильних ідей

5. Зі спідницею

З чим носити світле взуття: топ-6 стильних ідей

6. З сукнею

З чим носити світле взуття: топ-6 стильних ідейІлюстративне фото (instagram.com/canonfashion)

Раніше стиліст поділилася корисною шпаргалкою, як вибрати пальто за типом фігури.

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