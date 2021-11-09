З чим носити світле взуття: топ-6 стильних ідей
Втомилися від чорних черевиків восени і взимку, але не знаєте, з чим поєднувати світле взуття, щоб образ був стильним і актуальним?
Консультант з іміджу Мілаліка Соловйова запропонувала в Instagram 6 стильних ідей, з чим можна поєднувати світле взуття.
Найпростіший спосіб - залишити мінімум голих ніг між взуттям і виробом низу, щоб заповнити його шкарпетками або колготками в колір взуття.
Інша справа, якщо ви хочете надіти світле взуття зі спідницями або сукнями. Звичайно, з тілесними колготками виглядає найбільш ефектно, та ще й мінімальної щільності, але це холодно.
Тут доведеться вибирати колготки білого кольору, що максимально підходять, або є спеціальні теплі лосини начосом в колір ніг, щоб поверх них надіти капронові. Так вийде ефект голих ніг.
З чим поєднувати світле взуття:
1. З бежевим низом
2. З джинсами
3. З чорними лосинами
4. Зі світлими лосинами
5. Зі спідницею
6. З сукнею
Ілюстративне фото (instagram.com/canonfashion)
Раніше стиліст поділилася корисною шпаргалкою, як вибрати пальто за типом фігури.