С чем носить светлую обувь: топ-6 стильных идей

Самый простой способ - оставить минимум голых ног между обувью и изделием низа, чтобы заполнить его носками или колготками в цвет обуви.

Другое дело, если вы хотите надеть светлую обувь с юбками или платьями. Конечно, с телесными колготками смотрится наиболее эффектно, да ещё и минимальной плотности, но это холодно.

Здесь придётся выбирать максимально проходящие колготки белого цвета, либо есть специальные тёплые лосины начёсом в цвет ног, чтобы поверх них надеть капроновые. Так получится эффект голых ног.

С чем сочетать светлую обувь:

1. С бежевым низом

2. С джинсами

3. С черными лосинами

4. Со светлыми лосинами

5. С юбкой

6. С платьем

Иллюстративное фото (instagram.com/canonfashion)