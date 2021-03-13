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Что носить весной-2021: Андре Тан назвал главные тренды сезона

Новина українською → Суббота 13 марта 2021 15:47
Что носить весной-2021: Андре Тан назвал главные тренды сезона Иллюстративное фото (unsplash.com)
Автор: Lite

Осталось перенести считанные холодные дни. Уже скоро солнечные лучи будут приятно греть, а это значит, что пришло время обновить свой весенний гардероб. О главных хитах этой весны рассказал известный украинский дизайнер Андре Тан.

Как отметил модный эксперт на своей странице в Instagram, достаточно добавить в свой стиль всего два тренда сезона – и вы будете выглядеть прекрасно.

Тренды весны 2021:

Пуговицы с кристаллами

Моментально создает нежный и женственный образ. Если не можете найти изделие с красивыми пуговицами, не поленитесь перешить их в мастерской. Будьте аккуратны с украшениями и ярким макияжем в портретной зоне.

Что носить весной-2021: Андре Тан назвал главные тренды сезона

Массивные воротники

Этой фишкой можно разбавить даже базовую рубашку и сделать прекрасный акцент на портретную зону. Когда-то все поголовно носили такие накладные жемчужные воротнички — их лучше выбросить.

Что носить весной-2021: Андре Тан назвал главные тренды сезона

Сумочки для телефонов

Помните кошельки-монетницы, которые не несут в себе никакой пользы? Ну если конечно вы не расплачиваетесь монетами. Этот тренд благополучно переродился в чехлы на шнурках. Приобретать немедленно!

Что носить весной-2021: Андре Тан назвал главные тренды сезона

Вырезы на одежде

Тут дайте волю вашей фантазии: гольфы, юбки, пиджаки, брюки и даже аксессуары. Запомните, вырезы, а не дырки! И не перестарайтесь — образ должен смотреться лаконично и сексуально.

Что носить весной-2021: Андре Тан назвал главные тренды сезона

Сетка

И я не про авоську, с которой наши бабушки ходили за молоком. Здесь все просто: дополнив базовую комбинацию платьем-чехлом из сетки, вы можете совсем не переживать об аксессуарах — образ и так выглядит завершенным. Кстати, этот тренд останется с нами до конца лета.

Что носить весной-2021: Андре Тан назвал главные тренды сезона
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Ранее стилист рассказала про самые модные сумки, которые будут в тренде в 2021 году.

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