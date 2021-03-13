Що носити навесні-2021: Андре Тан назвав головні тренди сезону
Залишилося перенести лічені холодні дні. Вже скоро сонячні промені будуть приємно гріти, а це значить, що настав час оновити свій весняний гардероб. Про головні хіти цієї весни розповів відомий український дизайнер Андре Тан.
Як зазначив модний експерт на своїй сторінці в Instagram, досить додати в свій стиль всього два тренди сезону – і ви будете виглядати чудово.
Тренди весни 2021:
Гудзики з кристалами
Вмить створює ніжний і жіночний образ. Якщо не можете знайти виріб з красивими гудзиками, не полінуйтеся перешити їх в майстерні. Будьте обережні з прикрасами і яскравим макіяжем в портретній зоні.
Масивні коміри
Цієї фішкою можна розбавити навіть базову сорочку і зробити прекрасний акцент на портретну зону. Колись всі поголовно носили такі накладні перлинні комірці — їх краще викинути.
Сумочки для телефонів
Пам'ятаєте гаманці-монетниці, які не несуть в собі ніякої користі? Ну якщо звичайно ви не розплачуєтеся монетами. Цей тренд благополучно переродився в чохли на шнурках. Купувати негайно!
Вирізи на одязі
Тут дайте волю вашій фантазії: гольфи, спідниці, піджаки, брюки і навіть аксесуари. Запам'ятайте, вирізи, а не дірки! І не перестарайтеся — образ повинен виглядати лаконічно і сексуально.
Сітка
Та я не про авоську, з якою наші бабусі ходили за молоком. Тут все просто: доповнивши базову комбінацію сукнею-чохлом з сітки, ви можете зовсім не переживати про аксесуари — образ і так виглядає завершеним. До речі, цей тренд залишиться з нами до кінця літа.
Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)
Раніше стиліст розповіла про наймодніші сумки, які будуть в тренді в 2021 році.