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Що носити навесні-2021: Андре Тан назвав головні тренди сезону

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 15:47
Що носити навесні-2021: Андре Тан назвав головні тренди сезону Ілюстративне фото (unsplash.com)
Автор: Lite

Залишилося перенести лічені холодні дні. Вже скоро сонячні промені будуть приємно гріти, а це значить, що настав час оновити свій весняний гардероб. Про головні хіти цієї весни розповів відомий український дизайнер Андре Тан.

Як зазначив модний експерт на своїй сторінці в Instagram, досить додати в свій стиль всього два тренди сезону – і ви будете виглядати чудово.

Тренди весни 2021:

Гудзики з кристалами

Вмить створює ніжний і жіночний образ. Якщо не можете знайти виріб з красивими гудзиками, не полінуйтеся перешити їх в майстерні. Будьте обережні з прикрасами і яскравим макіяжем в портретній зоні.

Що носити навесні-2021: Андре Тан назвав головні тренди сезону

Масивні коміри

Цієї фішкою можна розбавити навіть базову сорочку і зробити прекрасний акцент на портретну зону. Колись всі поголовно носили такі накладні перлинні комірці — їх краще викинути.

Що носити навесні-2021: Андре Тан назвав головні тренди сезону

Сумочки для телефонів

Пам'ятаєте гаманці-монетниці, які не несуть в собі ніякої користі? Ну якщо звичайно ви не розплачуєтеся монетами. Цей тренд благополучно переродився в чохли на шнурках. Купувати негайно!

Що носити навесні-2021: Андре Тан назвав головні тренди сезону

Вирізи на одязі

Тут дайте волю вашій фантазії: гольфи, спідниці, піджаки, брюки і навіть аксесуари. Запам'ятайте, вирізи, а не дірки! І не перестарайтеся — образ повинен виглядати лаконічно і сексуально.

Що носити навесні-2021: Андре Тан назвав головні тренди сезону

Сітка

Та я не про авоську, з якою наші бабусі ходили за молоком. Тут все просто: доповнивши базову комбінацію сукнею-чохлом з сітки, ви можете зовсім не переживати про аксесуари — образ і так виглядає завершеним. До речі, цей тренд залишиться з нами до кінця літа.

Що носити навесні-2021: Андре Тан назвав головні тренди сезону
Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

Раніше стиліст розповіла про наймодніші сумки, які будуть в тренді в 2021 році.

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