Новый черный: королева Летиция вышла в свет в костюме самого модного цвета

Королева Летиция совершила новый выход в свет, подобрав себе стильный образ в ультрамодном оттенке.

Он лидирует в коллекция лучших брендов и обещает этой осенью стать новым черным. Берем во внимание!

Королева Летиция вышла в свет в стильном брючном костюме бледно-сиреневого цвета, который дополнила белым топом в бельевом стиле с кружевом и молочными лодочками. Прямой крой жакета и узкие брюки отлично подчеркнули стройную фигуру знаменитой иконы стиля, а светлые оттенки сделали образ гармоничным, мягким и женственным. Завершили лук минималистичные серьги.

Также Ее Величество решила поддерживать тренд на седину, который полюбился многим звездам. Королева Летиция оставила волосы распущенными, убрав на прямой пробор. Серебристые "нити", которые выделялись на темном фоне Летиция предпочла не тонировать и не скрывать.