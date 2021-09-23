ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новый черный: королева Летиция вышла в свет в костюме самого модного цвета

Новина українською →
Испания, Четверг 23 сентября 2021 22:22
Новый черный: королева Летиция вышла в свет в костюме самого модного цвета Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Королева Летиция совершила новый выход в свет, подобрав себе стильный образ в ультрамодном оттенке.

Он лидирует в коллекция лучших брендов и обещает этой осенью стать новым черным. Берем во внимание!

Королева Летиция вышла в свет в стильном брючном костюме бледно-сиреневого цвета, который дополнила белым топом в бельевом стиле с кружевом и молочными лодочками. Прямой крой жакета и узкие брюки отлично подчеркнули стройную фигуру знаменитой иконы стиля, а светлые оттенки сделали образ гармоничным, мягким и женственным. Завершили лук минималистичные серьги.

Также Ее Величество решила поддерживать тренд на седину, который полюбился многим звездам. Королева Летиция оставила волосы распущенными, убрав на прямой пробор. Серебристые "нити", которые выделялись на темном фоне Летиция предпочла не тонировать и не скрывать.

Новый черный: королева Летиция вышла в свет в костюме самого модного цветаНовый черный: королева Летиция вышла в свет в костюме самого модного цветаКоролева Летиция в новом образе (фото: instagram.com/blanca_bleis)

Ранее королева Летиция показала, как приручить красный оттенок.

Читайте LITE в Google News
Королева Летиция Королевская семья Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украина перешла в "желтую зону": какие существуют штрафы за нарушение правил карантина
Украина перешла в "желтую зону": какие существуют штрафы за нарушение правил карантина