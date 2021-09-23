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Новий чорний: королева Летиція вийшла в світ в костюмі наймоднішого кольору

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Іспанія, Четвер 23 вересня 2021 22:22
Новий чорний: королева Летиція вийшла в світ в костюмі наймоднішого кольору Королева Летиція (колаж: РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Королева Летиція вчинила новий вихід у світ, підібравши собі стильний образ в ультрамодному відтінку.

Він лідирує в колекція кращих брендів і обіцяє цієї осені стати новим чорним. Беремо до уваги!

Королева Летиція вийшла в світ в стильному брючному костюмі блідо-бузкового кольору, який доповнила білим топом в білизняному стилі з мереживом і молочними човниками. Прямий крій жакета і вузькі штани відмінно підкреслили струнку фігуру знаменитої ікони стилю, а світлі відтінки зробили образ гармонійним, м'яким і жіночним. Завершили лук мінімалістичні сережки.

Також Її Величність вирішила підтримувати тренд на сивину, який полюбився багатьом зіркам. Королева Летиція залишила волосся розпущеним, прибравши на прямий проділ. Сріблясті "нитки", які виділялися на темному тлі Летиція вважала за краще не тонувати і не приховувати.

Новий чорний: королева Летиція вийшла в світ в костюмі наймоднішого кольоруНовий чорний: королева Летиція вийшла в світ в костюмі наймоднішого кольоруКоролева Летиція в новому образі (фото: instagram.com/blanca_bleis)

Раніше королева Летиція показала, як приборкати червоний відтінок.

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