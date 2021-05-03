Облегающее платье и шпильки: Кайли Дженнер показала шикарный образ для горячих ночей
Кайли Дженнер не может жить без выходов в шикарных нарядах. И с наступлением теплого сезона они становятся все более откровенными.
Новый пост звезда посвятила луку для вечеринок, и просто взорвала сеть.
Кайли Дженнер надела облегающее платье с ярким принтом и вырезом на спине, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы. Дополнили наряд золотистые босоножки на высоком каблуке, а также крошечная розовая сумочка Jacquemus. Последний штрих к как всегда безупречному образу - золотистые украшения, макияж в сочных летних оттенках и прическа со структурированными прядями.
Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)
"Размытые ночи", - написала девушка, вызвав бурную ответную реакцию фолловеров. "Лучший период", "О боже!", "Королева", "Вау!", "Я хочу такой наряд", "Мощно", "О боже, девочка, ты сведешь меня с ума", - не могут остановиться они.
К слову, Кайли Дженнер воспитывает свою дочь в любви к роскошной жизни. Недавно она продемонстрировала очередной аутфит модной крошки, и девочка уже щеголяет брендовыми аксессуарами.
Еще один модный образ для вечеринок от Кайли можно увидеть здесь.