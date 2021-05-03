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Облягаюче плаття і шпильки: Кайлі Дженнер показала шикарний образ для гарячих ночей

Новость на русском → США, Понеділок 03 травня 2021 19:36
Облягаюче плаття і шпильки: Кайлі Дженнер показала шикарний образ для гарячих ночей Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер не може жити без виходів в шикарних вбраннях. І з настанням теплого сезону вони стають все більш відвертими.

Новий пост зірка присвятила луку для вечірок, і просто підірвала мережу.

Кайлі Дженнер одягла облягаючу сукню з яскравим принтом і вирізом на спині, яка підкреслила її спокусливі форми. Доповнили вбрання золотисті босоніжки на високих підборах, а також крихітна рожева сумочка Jacquemus. Останній штрих до як завжди бездоганного образу - золотисті прикраси, макіяж в соковитих літніх відтінках і зачіска зі структурованими пасмами.

Облягаюче плаття і шпильки: Кайлі Дженнер показала шикарний образ для гарячих ночейОблягаюче плаття і шпильки: Кайлі Дженнер показала шикарний образ для гарячих ночейОблягаюче плаття і шпильки: Кайлі Дженнер показала шикарний образ для гарячих ночейОблягаюче плаття і шпильки: Кайлі Дженнер показала шикарний образ для гарячих ночей

Облягаюче плаття і шпильки: Кайлі Дженнер показала шикарний образ для гарячих ночейКайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Розмиті ночі", - написала дівчина, викликавши бурхливу реакцію фоловерів. "Кращий період", "О боже!", "Королева", "Вау!", "Я хочу таке вбрання", "Потужно", "О боже, дівчинка, ти зведеш мене з розуму", - не можуть зупинитися вони.

До слова, Кайлі Дженнер виховує свою дочку в любові до розкішного життя. Нещодавно вона продемонструвала черговий аутфіт модної крихітки, і дівчинка вже хизується брендовими аксесуарами.

Ще один модний образ для вечірок від Кайлі можна побачити тут.

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