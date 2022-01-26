Одно лицо: Джуд Лоу снялся для Brioni в компании 25-летнего сына

"У них обоих безупречный личный стиль и естественный шарм. Эта аутентичность делает Джуда и Раффа идеальной парой, отражающей современное видение мужской одежды Brioni, в которой различия в возрасте и индивидуальности стираются общей страстью к подлинному мастерству и элегантности", – рассказал главный исполнительный директор Brioni Мехди Бенабаджи.

Джуд Лоу с сыном Раффом (фото: instagram.com/brioni_official)

"Преданность Brioni своему мастерству и качеству вдохновляет, и мне всегда нравилось носить их одежду. Особенно приятно работать вместе с Раффом с Домом, основанным в Риме. У меня сложилась особая связь с этим городом во время съемок "Молодого Папы", и это ощущается удивительно комфортно – как возвращение домой", – поделился своими впечатлениями от съемок Джуд.

А парень добавил: "Делить кадр с моим отцом для Brioni очень волнующе. Хотя у нас, естественно, разные вкусы и точки зрения, у нас много общих увлечений. Одним из них является то, что мы оба любим одежду, и Brioni – это то, в чем мы согласны".