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Одно лицо: Джуд Лоу снялся для Brioni в компании 25-летнего сына

Автор: RBC.UA

Знаменитый британский актер Джуд Лоу снялся в новой кампании итальянского бренда Brioni. Компанию ему составил старший сын – 25-летний Рафферти.

Эта кампания стала дебютной для нью-йоркского фотографа Крейга Макдина. На первых опубликованных кадрах звездный отец и его подрастающий преемник позируют в образах сезона весна-лето 2022.

"У них обоих безупречный личный стиль и естественный шарм. Эта аутентичность делает Джуда и Раффа идеальной парой, отражающей современное видение мужской одежды Brioni, в которой различия в возрасте и индивидуальности стираются общей страстью к подлинному мастерству и элегантности", – рассказал главный исполнительный директор Brioni Мехди Бенабаджи.

Джуд Лоу с сыном Раффом (фото: instagram.com/brioni_official)

"Преданность Brioni своему мастерству и качеству вдохновляет, и мне всегда нравилось носить их одежду. Особенно приятно работать вместе с Раффом с Домом, основанным в Риме. У меня сложилась особая связь с этим городом во время съемок "Молодого Папы", и это ощущается удивительно комфортно – как возвращение домой", – поделился своими впечатлениями от съемок Джуд.

А парень добавил: "Делить кадр с моим отцом для Brioni очень волнующе. Хотя у нас, естественно, разные вкусы и точки зрения, у нас много общих увлечений. Одним из них является то, что мы оба любим одежду, и Brioni – это то, в чем мы согласны".

Ранее лицом дома был голливудский актер Брэд Питт. К слову, многие поклонники бренда пишут в комментариях, что хотели бы вновь видеть его в рекламе новых коллекций.

Напомним, старшая дочь Джуда Лоу также покоряет мир моды. Девушка известна ярким стилем и обожает эксперименты с внешностью.

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