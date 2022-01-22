Ольга Сумская, Тоня Матвиенко и другие украинские звезды демонстрируют лучшие образы в духе этно-шик

Одежда в этническом стиле – настоящий тренд в мировой фешн-индустрии, и популярность украинских мотивов набирает обороты. Вышиванки, платья-рубашки с геометричным рисунком, меховые жилетки в гуцульском стиле, венки в волосах, массивные бусы в несколько рядов – все эти элементы можно найти в коллекциях лучших дизайнеров и в гардеробах самых известных икон стиля и звезд шоу-бизнеса.

Одна из важных миссий фестиваля – воспевать и укреплять традиции украинского народа. В этом году от количества колоритных нарядов и роскошных луков в национальном стиле просто захватывало дух!

Украинские знаменитости в Яремче ежегодно демонстрируют, что вещи в духе этно-шик смотрятся нарядно, необычно и самобытно. Поэтому они легко впишутся в повседневный стиль. Но не менее выигрышно они будут смотреться и в праздничных образах, когда нужно создать вау-эффект.

Гости Winter Romantik Fest в своих луках мастерски обыграли элементы традиционных украинских нарядов, сочетая их с современными. Изучаем образы и вдохновляемся на собственные стильные сочетания.

Людмила Барбир выбрала несколько образов (фото: пресс-служба фестиваля Winter Romantik Fest)

Людмила Барбир выбрала для фестиваля платье-вышиванку с фантазийным орнаментом. Изюминка наряда - необычный крой с широкими рукавами и жилетом-"обманкой", а также удачное сочетание продольных и горизонтальных полос.

Для уличных гуляний звезда экранов прихватила пальто с отложным меховым воротом и оригинальным принтом. Завершили картину сапоги на устойчивом каблуке и серьги с жемчугом.

И продумала их до мелочей (фото: пресс-служба фестиваля Winter Romantik Fest)

Оригинальное золотистое платье в пол с одним рукавом и широкой полосой с геометричным орнаментом сделало Людмилу королевой вечера.

Ольга Сумская носит наряды в этно-стиле в повседневной жизни (фото: пресс-служба фестиваля Winter Romantik Fest)

Ольга Сумская показала два образа. Один получился невероятно гармоничным и женственным. Шелковое платье бежевого оттенка актриса дополнила фактурным жакетом с вышитыми рукавами. А завершила массивными бусами, сумочкой и ботильонами в тон узору.

На Рождество каждый год нужно три, а то и пять комплектов нарядов! Но вышиванок у меня много, а также целая коллекция и ожерельев, и рубашек. Мне их часто дарят, Виталик говорит: "Хорошо я устроился, бриллиантов не надо дарить!". Знает, как я люблю платки, свитки, бусы, платья вышитые! (Смеется). Я большая поклонница украинского стиля! Иногда я просто рисую то, что мне нравится, то что я хочу, а мастерицы уже шьют, вышивают.

И сочетает национальные эленементы с современными (фото: пресс-служба фестиваля Winter Romantik Fest)

А также продемонстрировала, как гармонично сочетаются колоритная красная сорочка в стиле этно, украшенная крупными желтыми цветами, с ультрамодными кожаными брюками. Длинная меховая жилетка и высокие сапоги со шнуровкой сделали образ уютным и комфортным.

В первый день я была в вышиванке Юлии Магдыч, одна из любимых моих дизайнеров, у меня много ее работ, она фантастическая! Второй наряд такой сборный, свитку из конопляного полотна с принтом мне подарила моя дочь на Новый год. Она меня удивила, зная мои предпочтения и привязанность к национальным нарядам. Косовскую жилетку я купила здесь, она просто замечательная, с вручную расписанными пуговками! И рубашку приобрела здесь, вообще у меня яремчевских рубашек уже целая коллеция! Это такая традиция – обязательно купить в Яремче либо платок, либо рубашку", – рассказала о своих стильных предпочтениях артистка.

Черное платье Тони Матвиенко – классика, дополненная национальными деталями (фото: пресс-служба фестиваля Winter Romantik Fest)

Тоня Матвиенко надела черное кожаное платье с рукавами из тончайшего шифона, украшенными узорами на плечах. Отличный вариант, когда хочется современный наряд с традиционной ноткой! Завершили образ оригинальные ботильоны с колоритной вышивкой, а также маникюр в тон обуви.

"В этом году я очень серьезно подошла к этому событию! На каждое Рождество я выбираю новый бренд, в этот раз остановилась на украинском бренде "Свет". Обычно свои обновки выбираю так: просто вижу на ком-то вещь, которая мне понравилась, и расспрашиваю! Кстати, часто меня вдохновляет Ольга Сумская, мы уже который год подряд видимся с ней на Рождество. Также могу найти что-нибудь интересное в соцсетях – и сразу заказываю. У нас сейчас очень много украинских качественных брендов, вещи которых легко купить онлайн. Я даже перестала ходить в обычные магазины, в интернете все интереснее!", – поделилась Тоня.

Аксессуары сделаи образ неузнаваемым (фото: пресс-служба фестиваля Winter Romantik Fest)

Певица также продемонстрировала, как легко сделать на основе этого платья еще один оригинальный образ, поменяв всего пару деталей. Тоня дополнила его жилетом с длинным ворсом, ярким плетеным колье, а также венком и золотистыми серьгами. Берем на заметку!

Наталья Бучинская любит роскошные дизайнерские наряды (фото: пресс-служба фестиваля Winter Romantik Fest)

Наталья Бучинская продемонстрировала два роскошных дизайнерских наряда. Первое платье сочетало в себе несколько фактур: оно было покрыто золотой сеткой и украшено ярко-голубыми пышными рукавами с множеством оборок.

Бахрома и полосы в тренде (фото: пресс-служба фестиваля Winter Romantik Fest)

Второе – с длинными рукавами, высоким разрезом по ноге и продольными полосами по всему периметру – было украшено бахромой и пайетками, которые сейчас в тренде. Изюминкой наряда стало также удачное сочетание жизнерадостных оттенков в национальном стиле.