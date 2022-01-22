Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шик

Одяг в етнічному стилі – справжній тренд у світовій фешн-індустрії, і популярність українських мотивів набирає обертів. Вишиванки, сукні-сорочки з геометричним малюнком, хутряні жилетки в гуцульському стилі, вінки у волоссі, масивні намиста в кілька рядів – всі ці елементи можна знайти в колекціях кращих дизайнерів і в гардеробах найвідоміших ікон стилю і зірок шоу-бізнесу.

Одна з важливих місій якого – оспівувати і зміцнювати традиції українського народу. Цього року від кількості колоритних і розкішних луків в національному стилі просто захоплювало дух!

Відмінна можливість продемонструвати свою любов до стилю етно – фестиваль Winter Romantik Fest , організатором якого є Romantik Spa Hotel.

Українські знаменитості в Яремчі щороку демонструють, що речі на кшталт етно-шик виглядають ошатно, незвичайно та самобутньо. Тому вони легко впишуться в повсякденний стиль. Але не менш виграшно вони будуть виглядати і в святкових образах, коли потрібно створити вау-ефект.

Гості Winter Romantik Fest в своїх луках майстерно обіграли елементи традиційних українських нарядів, поєднуючи їх з сучасними. Вивчаємо образи і надихаємося на власні стильні поєднання.

Людмила Барбір вибрала кілька образів (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Людмила Барбір вибрала для фестивалю сукню-вишиванку з фантазійним орнаментом. Родзинка вбрання – незвичайний крій з широкими рукавами і жилетом-"обманкою", а також вдале поєднання поздовжніх і горизонтальних смуг.

Для вуличних гулянь зірка екранів прихопила пальто з відкладним хутряним коміром і оригінальним принтом. Завершили картину чоботи на стійкому каблуці і сережки з перлами.

І продумала їх до дрібниць (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Оригінальна золотисте плаття в підлогу з одним рукавом і широкою смугою з геометричним орнаментом зробило Людмилу королевою вечора.

Ольга Сумська носить вбрання в етно-стилі в повсякденному житті (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Ольга Сумська показала два образи. Один вийшов неймовірно гармонійним і жіночним. Шовкову сукню бежевого відтінку актриса доповнила фактурним жакетом з вишитими рукавами. А завершила масивними намистом, сумочкою і ботильйонами в тон візерунку.

На Різдво щороку потрібно придбати три, а то й п'ять комплектів одягу! Але вишиванок у мене багато, а також ціла колекція і намист, і сорочок. Мені їх часто дарують, Віталік каже: "Добре я влаштувався, діамантів не треба дарувати!". Знає, як я люблю хустки, сувої, намиста, сукні вишиті! (Сміяється). Я велика прихильниця українського стилю! Іноді я просто малюю те, що мені подобається, те що я хочу, а майстрині вже шиють, вишивають.

І поєднує національні еленементи з сучасними (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

А також продемонструвала, як гармонійно поєднуються колоритна червона сорочка в стилі етно, прикрашена великими жовтими квітами, з ультрамодними шкіряними брюками. Довга хутряна жилетка і високі чоботи зі шнурівкою зробили образ затишним і комфортним.

У перший день я була у вишиванці Юлії Магдич, одна з улюблених моїх дизайнерок, у мене багато її робіт, вона фантастична! Другий образ такий збірний, свитку з конопляного полотна з принтом мені подарувала моя дочка на Новий рік. Вона мене здивувала, знаючи мої уподобання і прихильність до національного вбрання. Косівську жилетку я купила тут, вона просто чудова, з вручну розписаними гудзиками! І сорочку придбала тут, взагалі у мене вже ціла коллеція! Це така традиція –обов'язково купити в Яремче або хустку, або сорочку", – розповіла про свої стильні уподобання артистка.

Чорна сукня Тоні Матвієнко – класика, доповнена національними деталями (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Тоня Матвієнко одягла чорну шкіряну сукню з рукавами з найтоншого шифону, прикрашеними візерунками на плечах. Відмінний варіант, коли хочеться сучасний лук з традиційною ноткою! Завершили образ оригінальні ботильйони з колоритною вишивкою, а також манікюр в тон взуттю.

"Цього року я дуже серйозно підійшла до цієї події! На кожне Різдво я вибираю новий бренд, цього разу зупинилася на українському бренді "Світло". Зазвичай свої обновки вибираю так: просто бачу на комусь річ, яка мені сподобалася, і розпитую! До речі, часто мене надихає Ольга Сумська, ми вже котрий рік поспіль бачимося з нею на Різдво. Також можу знайти що-небудь цікаве в соцмережах – і відразу замовляю. У нас зараз дуже багато українських якісних брендів, речі яких легко купити онлайн. Я навіть перестала ходити в звичайні магазини, в інтернеті все цікавіше!", – поділилася Тоня.

Аксесуари зроблять образ зовсім іншим (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Співачка також продемонструвала, як легко зробити на основі цієї сукні ще один оригінальний образ, помінявши всього пару деталей. Тоня доповнила його жилетом з довгим ворсом, яскравим плетеним кольє, а також вінком і золотистими сережками. Беремо на замітку!

Наталія Бучинська любить розкішні дизайнерські вбрання (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Наталія Бучинська продемонструвала два розкішних дизайнерських вбрання. Перше плаття поєднало в собі кілька фактур: воно було покрито золотою сіткою і прикрашене яскраво-блакитними пишними рукавами з безліччю оборок.

Бахрома і смуги в тренді (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Друге – з довгими рукавами, високим розрізом по нозі і поздовжніми смугами по всьому периметру – було прикрашено бахромою і паєтками, що зараз в тренді. Родзинкою вбрання стало також вдале поєднання життєрадісних відтінків в національному стилі.