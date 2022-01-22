ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шик

Новость на русском →
Яремче, Субота 22 січня 2022 08:15
Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шик Українські зірки на фестивалі (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)
Автор: Ольга Турчанікова

Одяг в етнічному стилі – справжній тренд у світовій фешн-індустрії, і популярність українських мотивів набирає обертів. Вишиванки, сукні-сорочки з геометричним малюнком, хутряні жилетки в гуцульському стилі, вінки у волоссі, масивні намиста в кілька рядів – всі ці елементи можна знайти в колекціях кращих дизайнерів і в гардеробах найвідоміших ікон стилю і зірок шоу-бізнесу.

Відмінна можливість продемонструвати свою любов до стилю етно – фестиваль Winter Romantik Fest, організатором якого є Romantik Spa Hotel.

Одна з важливих місій якого – оспівувати і зміцнювати традиції українського народу. Цього року від кількості колоритних і розкішних луків в національному стилі просто захоплювало дух!

Пропонуємо добірку найефектніших образів, які зірки українського шоу-бізнесу підготували для ювілейного фестивалю.

Українські знаменитості в Яремчі щороку демонструють, що речі на кшталт етно-шик виглядають ошатно, незвичайно та самобутньо. Тому вони легко впишуться в повсякденний стиль. Але не менш виграшно вони будуть виглядати і в святкових образах, коли потрібно створити вау-ефект.

Гості Winter Romantik Fest в своїх луках майстерно обіграли елементи традиційних українських нарядів, поєднуючи їх з сучасними. Вивчаємо образи і надихаємося на власні стильні поєднання.

Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шикОльга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шик

Людмила Барбір вибрала кілька образів (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Людмила Барбір вибрала для фестивалю сукню-вишиванку з фантазійним орнаментом. Родзинка вбрання – незвичайний крій з широкими рукавами і жилетом-"обманкою", а також вдале поєднання поздовжніх і горизонтальних смуг.

Для вуличних гулянь зірка екранів прихопила пальто з відкладним хутряним коміром і оригінальним принтом. Завершили картину чоботи на стійкому каблуці і сережки з перлами.

Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шикОльга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шик

І продумала їх до дрібниць (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Оригінальна золотисте плаття в підлогу з одним рукавом і широкою смугою з геометричним орнаментом зробило Людмилу королевою вечора.

Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шикОльга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шик

Ольга Сумська носить вбрання в етно-стилі в повсякденному житті (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Ольга Сумська показала два образи. Один вийшов неймовірно гармонійним і жіночним. Шовкову сукню бежевого відтінку актриса доповнила фактурним жакетом з вишитими рукавами. А завершила масивними намистом, сумочкою і ботильйонами в тон візерунку.

На Різдво щороку потрібно придбати три, а то й п'ять комплектів одягу! Але вишиванок у мене багато, а також ціла колекція і намист, і сорочок. Мені їх часто дарують, Віталік каже: "Добре я влаштувався, діамантів не треба дарувати!". Знає, як я люблю хустки, сувої, намиста, сукні вишиті! (Сміяється).

Я велика прихильниця українського стилю! Іноді я просто малюю те, що мені подобається, те що я хочу, а майстрині вже шиють, вишивають.

Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шик

І поєднує національні еленементи з сучасними (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

А також продемонструвала, як гармонійно поєднуються колоритна червона сорочка в стилі етно, прикрашена великими жовтими квітами, з ультрамодними шкіряними брюками. Довга хутряна жилетка і високі чоботи зі шнурівкою зробили образ затишним і комфортним.

У перший день я була у вишиванці Юлії Магдич, одна з улюблених моїх дизайнерок, у мене багато її робіт, вона фантастична!

Другий образ такий збірний, свитку з конопляного полотна з принтом мені подарувала моя дочка на Новий рік. Вона мене здивувала, знаючи мої уподобання і прихильність до національного вбрання.

Косівську жилетку я купила тут, вона просто чудова, з вручну розписаними гудзиками! І сорочку придбала тут, взагалі у мене вже ціла коллеція! Це така традиція –обов'язково купити в Яремче або хустку, або сорочку", – розповіла про свої стильні уподобання артистка.

Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шикОльга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шикЧорна сукня Тоні Матвієнко класика, доповнена національними деталями (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Тоня Матвієнко одягла чорну шкіряну сукню з рукавами з найтоншого шифону, прикрашеними візерунками на плечах. Відмінний варіант, коли хочеться сучасний лук з традиційною ноткою! Завершили образ оригінальні ботильйони з колоритною вишивкою, а також манікюр в тон взуттю.

"Цього року я дуже серйозно підійшла до цієї події! На кожне Різдво я вибираю новий бренд, цього разу зупинилася на українському бренді "Світло".

Зазвичай свої обновки вибираю так: просто бачу на комусь річ, яка мені сподобалася, і розпитую! До речі, часто мене надихає Ольга Сумська, ми вже котрий рік поспіль бачимося з нею на Різдво.

Також можу знайти що-небудь цікаве в соцмережах – і відразу замовляю. У нас зараз дуже багато українських якісних брендів, речі яких легко купити онлайн. Я навіть перестала ходити в звичайні магазини, в інтернеті все цікавіше!", – поділилася Тоня.

Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шик

Аксесуари зроблять образ зовсім іншим (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Співачка також продемонструвала, як легко зробити на основі цієї сукні ще один оригінальний образ, помінявши всього пару деталей. Тоня доповнила його жилетом з довгим ворсом, яскравим плетеним кольє, а також вінком і золотистими сережками. Беремо на замітку!

Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шикОльга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шик

Наталія Бучинська любить розкішні дизайнерські вбрання (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Наталія Бучинська продемонструвала два розкішних дизайнерських вбрання. Перше плаття поєднало в собі кілька фактур: воно було покрито золотою сіткою і прикрашене яскраво-блакитними пишними рукавами з безліччю оборок.

Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та інші українські зірки демонструють кращі образи в дусі етно-шик

Бахрома і смуги в тренді (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)

Друге – з довгими рукавами, високим розрізом по нозі і поздовжніми смугами по всьому периметру – було прикрашено бахромою і паєтками, що зараз в тренді. Родзинкою вбрання стало також вдале поєднання життєрадісних відтінків в національному стилі.

Також нещодавно Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Землю на вихідних накриють геомагнітні бурі: як вберегтися від негативного впливу
Землю на вихідних накриють геомагнітні бурі: як вберегтися від негативного впливу