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Осень в парламенте: новые луки лидера партии "Голос" Киры Рудик

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 10:37
Осень в парламенте: новые луки лидера партии "Голос" Киры Рудик Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Кира Рудык, глава партии "Голос", любит светлые лаконичные наряды. Этой осенью она неоднократно появлялась на публике и в Верховной раде в белом, бежевом, кремовом и сером цветах.

Подробнее - в обзоре Lite.

На заседание парламента она выбирает туфли на шпильке, юбки и структурированные жакеты.

Кира Рудык - народный депутат Украины ІХ созыва, глава партии "Голос". В прошлом - успешная владелица ІТ-бизнеса, который в 2018 году продала компании Amazon за 1 млрд долларов.

Как сообщалось, ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко показала новую прическу.

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Кира Рудик
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