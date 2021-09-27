Осень в парламенте: новые луки лидера партии "Голос" Киры Рудик
Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Кира Рудык, глава партии "Голос", любит светлые лаконичные наряды. Этой осенью она неоднократно появлялась на публике и в Верховной раде в белом, бежевом, кремовом и сером цветах.
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На заседание парламента она выбирает туфли на шпильке, юбки и структурированные жакеты.
Кира Рудык - народный депутат Украины ІХ созыва, глава партии "Голос". В прошлом - успешная владелица ІТ-бизнеса, который в 2018 году продала компании Amazon за 1 млрд долларов.
Как сообщалось, ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко показала новую прическу.