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Осінь у парламенті: нові луки лідера партії "Голос" Кіри Рудик

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 10:37
Осінь у парламенті: нові луки лідера партії "Голос" Кіри Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Кіра Рудик, голова партії "Голос", полюбляє світлі лаконічні вбрання. Цієї осені вона неодноразово з'являлась на публіці та у Верховній раді у білому, бежевому, кремовому та сірому кольорах.

Детальніше - в огляді Lite.

На засідання парламенту вона обирає туфлі на шпильці, спідниці та структуровані жакети.

Кіра Рудик - народна депутатка України ІХ скликання, голова партії "Голос". В минулому - успішна власниця ІТ-бізнесу, який у 2018 році продала компанії Amazon за 1 мільярд доларів.

Як повідомлялось, раніше лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко показала нову зачіску.

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Кіра Рудик
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