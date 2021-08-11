Осень на стиле: 9 трендов, на которые стоит обратить внимание

Топ-9 трендов осени 2021:

Трикотаж

Длинные трикотажные платья, костюм юбка + кардиган, свитер и вязаные брюки в рубчик трикотажные джемперы с коротким и длинным руковом. Обожаем этот тренд за бесконечный комфорт. Если вы - дама с формами, то просто выбирайте свободные модели.



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Черный

В этом сезоне борются два противоположных фланга - яркие и броские цвета vs элегантный черный. В моде приталенные костюмы в черном цвете и костюмы с укороченным жакетом.



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Плиссированные юбки

Длина почти макси и плиссе + асимметрия, колор-блоккинг, принты, разный размер складок. Одновременно с этим тренд на стиль преппи и "юбки школьниц" - однотонные или клетчатые мини в крупную складку.



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Лавандовый цвет

Причем можно и даже нужно присмотреться к цветой верхней одежде. Пальто в лавандовом цвете? Почему бы и да!



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Темный деним

В темном дениме много плюсов - темный цвет и матовая фактура могут украсть у вас пару кг :) Мне очень нравятся сочетания денима с коричневым, с красным, с горчичным.



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Обувь с платформой.

Обувь на массивной подошве очень актуальна - и кроссы, и кеды, и лоферы, и ботинки ждет та же участь. Также актуальны клоги и опять возвращается платформа в подносочной части у туфель и ботильонов.



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Полоска

Лонгслив в полоску из зара стал хитом продаж прошлой весной, и осенью будем ждать того же самого. К черно-белой добавим еще и цветную полоску для настроения. А еще очень нравится когда на черно-белом лонгсливе делают цветной яркий кант.



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Широкие брюки

Палаццо захватили модный олимп и уходить не собираются. Выбирайте свободные модели с защипами у талии.



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Костюм с рубашкой

Для всех, кому пиджаки неудобны и кажутся слишком официальными предлагаются костюм с рубашкой. Ее можно носить заправленной, полностью выпустить или же носить расстегнутой поверх водолазки или футболки.

Иллюстративное фото (instagram.com/discoverstyle.ru)