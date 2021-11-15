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Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в Голливуде

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Голливуд, Понедельник 15 ноября 2021 10:34
Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в Голливуде Гости мероприятия (фото: instagram.com/baby2baby)
Автор: RBC.UA

В выходные в Западном Голливуде состоялся 10-й ежегодный благотворительный вечер Baby2Baby. Эта организация предоставляет предметы первой необходимости нуждающимся детям по всей стране. Вечеринка, где также были вручены специальные награды, получилась фееричной.

Светское событие собрало множество знаменитостей. Предлагаем полюбоваться шикарными нарядами селебритис.

Среди гостей блистали девушка Леонардо Ди Каприо Камила Морроне, Хилари Дафф, Дженнифер Гарнер, Миранда Керр, Джессика Альба и Кейт Хадсон с мужьями, Бехати Принслу, Адам Ливайн и многие другие. Вечерние образы были разнообразными: от дерзких и сексуальных до нежных и элегантных. Были среди знаменитостей и те, кто подобрал себе сияющие наряды в духе рождественских вечеринок.

Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в Голливуде

Камила Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)

Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в ГолливудеОслепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в ГолливудеБехати Принслу и Адам Ливайн (фото: instagram.com/behatiprinsloo)

Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в Голливуде

Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в ГолливудеМиранда Керр и Эван Шпигель (фото: instagram.com/mirandakerr)

Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в ГолливудеОслепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в ГолливудеКейт Хадсон с мужем (фото: instagram.com/katehudson)

Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в ГолливудеОслепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в ГолливудеДжессика Альба с мужем (фото: instagram.com/jessicaalba)

Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в ГолливудеНиколь Ричи (фото: instagram.com/nicolerichie)

Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в ГолливудеХилари Дафф (фото: instagram.com/hilaryduff)

Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в ГолливудеГости Baby2Baby (фото: instagram.com/baby2baby)

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