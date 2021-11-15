Ослепительная Камила Морроне, нежная Миранда Керр и другие звезды на гала-вечере в Голливуде

В выходные в Западном Голливуде состоялся 10-й ежегодный благотворительный вечер Baby2Baby. Эта организация предоставляет предметы первой необходимости нуждающимся детям по всей стране. Вечеринка, где также были вручены специальные награды, получилась фееричной.

Среди гостей блистали девушка Леонардо Ди Каприо Камила Морроне, Хилари Дафф, Дженнифер Гарнер, Миранда Керр, Джессика Альба и Кейт Хадсон с мужьями, Бехати Принслу, Адам Ливайн и многие другие. Вечерние образы были разнообразными: от дерзких и сексуальных до нежных и элегантных. Были среди знаменитостей и те, кто подобрал себе сияющие наряды в духе рождественских вечеринок.

Камила Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)

Бехати Принслу и Адам Ливайн (фото: instagram.com/behatiprinsloo)

Миранда Керр и Эван Шпигель (фото: instagram.com/mirandakerr)

Кейт Хадсон с мужем (фото: instagram.com/katehudson)

Джессика Альба с мужем (фото: instagram.com/jessicaalba)

Николь Ричи (фото: instagram.com/nicolerichie)

Хилари Дафф (фото: instagram.com/hilaryduff)