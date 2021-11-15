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Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в Голлівуді

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Голлівуд, Понеділок 15 листопада 2021 10:34
Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в Голлівуді Гості заходу (фото: instagram.com/baby2baby)
Автор: RBC.UA

У вихідні в Західному Голлівуді відбувся 10-й щорічний благодійний вечір Baby2Baby. Ця організація надає предмети першої необхідності нужденним дітям по всій країні. Вечірка, де також були вручені спеціальні нагороди, вийшла феєричною.

Світська подія зібрала безліч знаменитостей. Пропонуємо помилуватися шикарними вбраннями селебрітіс.

Серед гостей блищали дівчина Леонардо Ді Капріо Каміла Морроне, Хіларі Дафф, Дженніфер Гарнер, Міранда Керр, Джессіка Альба і Кейт Хадсон з чоловіками, Бехаті Прінслу, Адам Лівайн і багато інших. Вечірні образи були різноманітними: від зухвалих і сексуальних до ніжних і елегантних. Були серед знаменитостей і ті, хто підібрав собі сяючі вбрання в дусі різдвяних вечірок.

Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в Голлівуді

Каміла Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)

Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в ГоллівудіСліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в ГоллівудіБехаті Прінслу і Адам Лівайн (фото: instagram.com/behatiprinsloo)

Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в Голлівуді

Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в ГоллівудіМіранда Керр і Еван Шпігель (фото: instagram.com/mirandakerr)

Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в ГоллівудіСліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в ГоллівудіКейт Хадсон з чоловіком (фото: instagram.com/katehudson)

Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в ГоллівудіСліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в ГоллівудіДжессіка Альба з чоловіком (фото: instagram.com/jessicaalba)

Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в ГоллівудіНіколь Річі (фото: instagram.com/nicolerichie)

Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в ГоллівудіХіларі Дафф (фото: instagram.com/hilaryduff)

Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в ГоллівудіГості Baby2Baby (фото: instagram.com/baby2baby)

Також читайте про топ-5 зірок, які зробили кар'єру завдяки пишним формам.

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