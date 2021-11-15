Сліпуча Каміла Морроне, ніжна Міранда Керр та інші зірки на гала-вечорі в Голлівуді

У вихідні в Західному Голлівуді відбувся 10-й щорічний благодійний вечір Baby2Baby. Ця організація надає предмети першої необхідності нужденним дітям по всій країні. Вечірка, де також були вручені спеціальні нагороди, вийшла феєричною.

Серед гостей блищали дівчина Леонардо Ді Капріо Каміла Морроне, Хіларі Дафф, Дженніфер Гарнер, Міранда Керр, Джессіка Альба і Кейт Хадсон з чоловіками, Бехаті Прінслу, Адам Лівайн і багато інших. Вечірні образи були різноманітними: від зухвалих і сексуальних до ніжних і елегантних. Були серед знаменитостей і ті, хто підібрав собі сяючі вбрання в дусі різдвяних вечірок.

Каміла Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)

Бехаті Прінслу і Адам Лівайн (фото: instagram.com/behatiprinsloo)

Міранда Керр і Еван Шпігель (фото: instagram.com/mirandakerr)

Кейт Хадсон з чоловіком (фото: instagram.com/katehudson)

Джессіка Альба з чоловіком (фото: instagram.com/jessicaalba)

Ніколь Річі (фото: instagram.com/nicolerichie)

Хіларі Дафф (фото: instagram.com/hilaryduff)