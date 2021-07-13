Остерегайтесь неактуальных фасонов: Андре Тан рассказал, как носить лен летом 2021

Традиционно лен окрашивается в близкие к его естественному цвету тона. А в тренде как раз светлые оттенки - канареечный, все оттенки голубого, цвет Барби.

Лен - идеальный материал для летнего гардероба: натуральный, дышащий, экологически чистый, да еще и мнется благородно. Но смотреться в нем вы всегда будете дорого за недорого!

Об этом в своем Instagram рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

Да, нечего греха таить - натуральные ткани сильно мнутся. Но теперь итальянская небрежность снова в моде. И те люди, которые разбираются в натуральных тканях, только оценят ваш стиль.

В этом сезоне без льняного платья вы просто не имеете права выходить из дома! Модели с объемным рукавом в тренде, только остерегайтесь неактуальных фасонов.

Льняной костюм - покупка лета. Выбирайте вариант с брюками палаццо на резинке с укороченным жакетом / микротренчем. Важно в таком варианте держать баланс, чтобы не превратиться в бесформенный мешок. Обозначьте талию. Например, под жакет наденьте топ на тонких бретельках и заправьте его в брюки.

Также обратите внимание на комбинезоны с кюлотами (укороченный вариант также возможен) или широкими штанинами. Хитяра - подпоясать талию поясной сумкой или бабанкой. Стильно и удобно!

На смену джинсовым шортам приходят льняные бермуды. Благодаря им ваши ножки станут карандашами в стакане, обещаю! Дополняйте эти шорты белой футболкой, трикотажным топом или пестрым кардиганом.

Чтобы льняные вещи действительно прослужили вам долго, за ними необходимо правильно ухаживать (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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Чем стирать лен?

Лучше всего лен стирать вручную. Выбирайте деликатные средства или порошок для детских вещей. Под воздействием высоких температур краситель может отторгаться, и изделие линяет. Также важно хорошо прополоскать лен после стирки.

Как сушить лен?

Сушить льняные вещи рекомендуется в горизонтальном положении на открытом воздухе, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. В противном случае изделие может сесть.

Как гладить лен?

Лучше делать это, пока вещь еще немного влажная, выбирая при этом температуру не более 200 градусов (с увлажнением). Чтобы лен приобрел прежний блеск, гладить его стоит с лицевой стороны.