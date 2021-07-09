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Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер

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Пятница 09 июля 2021 10:05
Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Главная it-girl Голливуда Хейли Бибер-Болдуин любит одеваться разнообразно: сегодня она надевает удлиненный худи и ugly-shoes, накинув на плечи куртку мужа, Джастина Бибера, а завтра превратится в гламурную героиню из 90-х. Послезавтра - в настоящую бизнес-леди.

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram разобрал стиль знаменитой красавицы и подсказал, как одеться этим летом не хуже, чем одевается она.

Tomboy

Замиксовать спортивные брюки или карго с ботильонами, топом и объемной курткой? Легко! Главное - грамотно добавить аксессуары, чтобы сбалансировать образ.

Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли БиберOversize

Жакеты, куртки и пальто на Хейли всегда на пару размеров больше, что создает эффект объема и свободного кроя. Пиджак будто с мужского плеча отлично смотрится с леггинсами, шортами, джинсами mom и кроп-топами, а также с худи и платьями в бельевом стиле.

Сафари и перфорированное платье: Андре Тан показал необычные сарафаны на лето

Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер

Total look

Хейли круто сочетает в образах вещи одного оттенка, но разных фактур, демонстрируя, насколько выигрышно смотрятся такие комбинации. Рабочая фишка, берите на вооружение!

Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер

Андре Тан показал, как стильно одеваться (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Аксессуар как визитка

Крупные серьги-кольца, геометрические очки, многослойные цепочки, чокеры, бейсболки, микросумки и волосы в стиле slicked-back завершают образ и делают его узнаваемым!

Раньше стилист рассказала, что взять с собой в чемодан в отпуск, а что оставить дома.

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