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Откажитесь от ненужных покупок: Андре Тан показал, какие базовые сумки и обувь стоит выбирать

Новина українською → Воскресенье 11 апреля 2021 11:02
Откажитесь от ненужных покупок: Андре Тан показал, какие базовые сумки и обувь стоит выбирать Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Lite

Большое количество трендовой обуви или сумок - это, конечно, хорошо, но важно еще, чтобы все модели были стильными, базовыми и могли служить вам долгие годы.

Об этом в своем Instagram рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

Андре предложил свой список базовых сумок и обуви и показал на примерах, какие модели стоит выбирать.

Дизайнер предупредил, все вещи из его списков должны быть в нейтральных оттенках: черный, серый, белый, молочный, шоколадный, оттенки коричневого.

Базовые сумки

"Эту троицу я называю "и в пир, и в мир, и к добрым людям": шоппер, клатч и кросс-боди. Почему?

В шоппер влезет и ноутбук, и бутерброд - идеальный спутник для походов на работу или поездок за город на выходные.

Клатч - сумка без ручек для вечерних выходов в ресторан или на свадьбу подруги.

Кросс-боди должна быть среднего размера, структурирована (держащая форму) и обязательно с длинным ремнем, который позволит носить ее и как на плече, так и через плечо", - рассказал Андре.

Откажитесь от ненужных покупок: Андре Тан показал, какие базовые сумки и обувь стоит выбиратьОткажитесь от ненужных покупок: Андре Тан показал, какие базовые сумки и обувь стоит выбиратьОткажитесь от ненужных покупок: Андре Тан показал, какие базовые сумки и обувь стоит выбиратьБазовая обувь

"Сколько в вашем гардеробе должно быть обуви? Дорогие, как можно больше. Новые туфли - как лекарство! А на лекарствах не экономят. Предлагаю базовый список, без которого никуда", - посоветовал Андре

  • Лодочки. И на работу, и на ужин в ресторан. Каблук от 5 до 10 см. Выбирайте именно бежевые! Они подходят под все.
  • Босоножки. Выбирайте для базы модели с тонкими ремешками. Но если не любите открывать пальцы - присмотритесь к модели "Мери Джейн".
  • Кроссовки / кеды / сникерсы. Обязательно светлые! И найдите баланс между удобством и женственностью.
  • Босоножки (на каблуке 3 см) / сандали.
  • Лоферы / оксфорды / монки / дерби / броги.
  • Челси / милитари.
  • Ботильоны / сапоги / ботинки.

Откажитесь от ненужных покупок: Андре Тан показал, какие базовые сумки и обувь стоит выбиратьОткажитесь от ненужных покупок: Андре Тан показал, какие базовые сумки и обувь стоит выбирать

Напомним, Андре Тан рассказал, какие вещи нужны для базового гардероба: вопрос "что надеть" исчезнет!

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