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Откровенное бра и шелковый пиджак: Эшли Грэм покорила сеть стильным луком на выход

Автор: RBC.UA

В последнее время Эшли Грэм стала часто делиться "беременными" фото. Но порой все же напоминает поклонникам о своей страсти к гламурным образам и светским выходам.

Новый наряд пышнотелой красавицы получился столь удачным, что просто взорвал сеть.

Обычно беременная модель не отказывает себе в откровенных нарядах. И в этот раз также не стала. Она выбрала для выхода в свет черное соблазнительное бра, а также ярко-розового оттенка шелковый пиджак, которые подчеркнули роскошные формы девушки.

Эшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Из аксессуаров Эшли подобрала несколько весьма широких золотых цепочек, а также много сережек разной формы. Основные из них - в тон пиджаку.

Прическа и макияж заслуживают отдельного внимания. Высокая укладка с выпущенными прядями у лица, а также безупречный мейк-ап со стрелками и идеально прокрашенными губами составили половину успеха всего аутфита. Вдохновляемся!

Ранее мы писали, как коллега Эшли - Барабара Палвин - поздравила своего парня с днем рождения.

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