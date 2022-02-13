Откровенные топы и винтажные подвески: топ-5 ультрамодных вещей из гардероба беременной Рианны

Откровенные топы

Начиная с фотосессии в розовом пуховике Chanel, надетом на голое тело, Рианна дала понять, что намерена демонстрировать свое тело. За последние дни бизнесвумен уже успела надеть два откровенных топа: Jean Paul Gaultier со шнуровкой и Roberto Cavalli из коллекции 2000 года. Помня о микротопах Jacquemus, от которых сходили с ума все модницы последний год, тренд не сдает позиций.

Рианна сразу же стала оголять живот (фото: instagram.com/badgalriri)

Винтажные вещи

Страсть Рианны к винтажу отразилась также и в выборе аксессуаров. Звезда просто взорвала сеть подвеской в виде креста Christian Lacroix 1980-х, а при последнем выходе в свет надела множество золотых украшений из коллекций прошлых лет. В дополнение прихватив винтажную кепку saddle bag Dior из денима.

Аксессуары певицы всегда привлекают внимание (фото: instagram.com/badgalriri)

Джинсы с низкой посадкой

Джинсы с низкой посадкой вернулись в моду как раз кстати для Рианны: лучшей одежды, чтобы показывать беременный животик, не придумаешь. Выбор возлюбленной A$AP Rocky – ультрамодные рваные, а также классические прямые.

Оверсайз

Сначала Рианна использовала оверсайз-вещи, чтобы скрыть беременность. А после стала носить в комплекте с секси-топами, чтобы выгодно подчеркнуть животик. Во всех случаях на соблазнительной знаменитости они смотрятся грандиозно.

Рианна выбирает оверсайз на все случаи жизни (фото: instagram.com/badgalriri)

Утонченная обувь

Рианна не стала делать ставку на комфорт даже во время беременности. Несмотря на то что тренд носить спортивную обувь ко всему по-прежнему актуален, она выбирает изысканные лодочки на шпильках и утонченные босоножки. И нам это нравится!

Обувь делает образ невероятно женственным (фото: instagram.com/badgalriri)